Налогово-таможенный департамент обнаружил подозрительную посылку, на место выехали саперы

В пятницу утром в таллиннском районе Юлемисте сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили подозрительную посылку, на что полиция, спасатели и саперы отреагировали усиленными мерами.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, незадолго до 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что Налогово-таможенный департамент обнаружил подозрительную посылку.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, спасатели и саперы установили, что это наручные часы и никакой угрозы они не представляют.