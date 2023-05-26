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Налогово-таможенный департамент обнаружил подозрительную посылку, на место выехали саперы

rus.postimees.ee
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Полиция, спасатели и саперы у здания Налогово-таможенного департамента.
Полиция, спасатели и саперы у здания Налогово-таможенного департамента. Фото: Lugeja foto

В пятницу утром в таллиннском районе Юлемисте сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили подозрительную посылку, на что полиция, спасатели и саперы отреагировали усиленными мерами.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, незадолго до 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что Налогово-таможенный департамент обнаружил подозрительную посылку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, спасатели и саперы установили, что это наручные часы и никакой угрозы они не представляют.

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