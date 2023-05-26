Все меньше русских Эстонии идентифицируют себя как русских

Развязанная Путиным война в Украине резко сократила долю жителей Эстонии, которые идентифицируют себя как «русские». Об этом говорят данные исследования американского института общественного мнения Gallup.
По итогам 2022 года в трех бывших республиках СССР с наибольшими русскими диаспорами, Казахстане, Латвии и Эстонии, фиксируется резкое падение доли граждан, которые продолжают идентифицировать себя как «русские». Об этом сообщает Gallup в своем исследовании «Сумерки империи?», которое опубликовано на сайте института общественного мнения.
«В период с 2007 по 2009 годы примерно трое из десяти жителей Казахстана (33%), Латвии (30%) и Эстонии (29%) называли себя русскими. В 2022 году количество людей, идентифицирующих себя как русские, сократилось до 15% в Казахстане, 19% в Латвии и 21% в Эстонии», - сказано в исследовании американских социологов.
Причем, судя по опубликованным графикам, в Эстонии годовое падение доли тех, кто идентифицирует себя как «русский», самое существенное - минус треть. В 2021 году «русскими» себя считали 30% жителей республики, а в 2022 году - уже лишь 21%.
Для сравнения: в Казахстане годовое падение русской самоидентификации составило всего 2%. В 2021 году русскими себя называли 17% жителей этой среднеазиатской страны, а в 2022 году - 15%. В Латвии количество жителей, которые могут назвать себя русскими, за год не изменилось - 19%.
По данным переписи 2021 года, доля русских в Эстонии составила 23,7% (315 тысяч человек). Это вторая по численности этническая группа республики после эстонцев, доля которых два года назад составляла 69,1% (919 тысяч человек). В 1989 году доля эстонцев была меньше - 61,5%, когда русских было больше 30%. Но в конце 80-х и общая численность населения Эстонии была заметно выше - 1,56 миллиона человек. В 2021 году перепись показала, что население республики составляет 1,33 миллиона человек.
При этом люди, идентифицирующие себя как этнические русские в Казахстане, Эстонии и Латвии, все чаще не одобряют действия России. За год в Эстонии доля русских, которые не одобряют действия Москвы, с показателя на уровне ниже 60% выросла выше 80%. Одновременно уровень одобрения действий Кремля упал с 20% в 2021 году до 5% в 2022 году.
Однако постсоветское пространство далеко не монолитно, и, например, несмотря на то, что уровень одобрения в Кыргызстане значительно снизился, жители этой страны по-прежнему скорее одобряют (63%), чем не одобряют (30%) действия российского руководства. В Узбекистане сдвиг был еще более приглушенным: одобрение упало с 69% до 63%.
В странах Балтии за минувший год в разы выросла доля тех русских, кто не одобряет статус России как лидера на постсоветском пространстве.
«В 2022 году, впервые с 2005 года, когда Gallup начал собирать данные, больше самоидентифицирующих себя этнических русских не одобряли, чем одобряли лидерство России в Эстонии (53% и 14% соответственно) и Латвии (49% и 14% соответственно)», - сказано в исследовании.
Место России в качестве лидера в регионе постепенно занимают США. США в качестве лидера в 2022 году стали активнее всего воспринимать русские диаспоры стран Балтии, Грузии и Армении. В Казахстане, Молдове и Азербайджане положительное отношение к Америке остается неизменным.
«В большей части [постсоветского] региона, где сила и влияние России наиболее высоки, ее действия серьезно подорвали ее статус и престиж. Этот сейсмический сдвиг в общественном мнении может сигнализировать о закате последней европейской империи», - делают выводы исследователи Gallup.