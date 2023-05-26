Все меньше русских Эстонии идентифицируют себя как русских

По итогам 2022 года в трех бывших республиках СССР с наибольшими русскими диаспорами, Казахстане, Латвии и Эстонии, фиксируется резкое падение доли граждан, которые продолжают идентифицировать себя как «русские». Об этом сообщает Gallup в своем исследовании «Сумерки империи?», которое опубликовано на сайте института общественного мнения.

«В период с 2007 по 2009 годы примерно трое из десяти жителей Казахстана (33%), Латвии (30%) и Эстонии (29%) называли себя русскими. В 2022 году количество людей, идентифицирующих себя как русские, сократилось до 15% в Казахстане, 19% в Латвии и 21% в Эстонии», - сказано в исследовании американских социологов.

Причем, судя по опубликованным графикам, в Эстонии годовое падение доли тех, кто идентифицирует себя как «русский», самое существенное - минус треть. В 2021 году «русскими» себя считали 30% жителей республики, а в 2022 году - уже лишь 21%.

Для сравнения: в Казахстане годовое падение русской самоидентификации составило всего 2%. В 2021 году русскими себя называли 17% жителей этой среднеазиатской страны, а в 2022 году - 15%. В Латвии количество жителей, которые могут назвать себя русскими, за год не изменилось - 19%.