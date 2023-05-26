Трагедия: два пожилых человека погибли в ДТП под Таллинном

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, поступило в полицию в 13:45. Авария произошла на пересечении Вильяндиского шоссе и Кангру-теэ.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Пирко Пярила, по предварительным данным, двигавшийся в направлении Рапла Toyota Auris выехал на встречную полосу, вслед за чем произошло лобовое столкновение с двигавшимся в направлении Таллинна грузовиком. «Травмы находившихся в Toyota 89-летнего мужчины и 87-летней женщины были столь серьезными, что они оба скончались на месте», - сказал Пярила.

Находившиеся в автомобиле люди были пристегнуты. Максимальная скорость на этом участке дороги составляет 50 км/ч. Скорая помощь на месте проверила состояние здоровья водителя грузовика, он не пострадал.