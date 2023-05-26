Таллиннские помойки станут умными

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, целью реализации пилотного проекта является повышение эффективности работы центра отходов и качества оказываемой услуги. «Сегодняшние технологии помогают нам реорганизовать рутинные рабочие процессы. Для этого нужно рискнуть протестировать их и использовать собранные данные с наибольшей пользой. Надеемся, что новые датчики станут эффективным вспомогательным инструментом для центра отходов», - сказал Вимм.

Руководитель Таллиннского центра отходов Рейн Калле отметил, что тестовые датчики установлены в восьми контейнерах для одежды. «Поскольку этой весной мы устанавливаем в городе новые контейнеры для использованной одежды, мы с радостью приняли предложение протестировать в Таллинне новые датчики. Мы также испытаем мощность тестовых датчиков в семи крупных контейнерах станции по приему отходов», - сказал Калле.

При осуществлении вывоза отходов около 70 процентов контейнеров опустошают полупустыми, в то же время около 10% контейнеров на момент опорожнения переполнены. Собранные при помощи датчиков данные позволят организовать гибкое управление сбором отходов и сэкономить ориентировочно не менее 20 процентов общих расходов.

В рамках пилотного проекта собранные данные будут использоваться перекрестно, решения будут приниматься более компетентно и оперативно. Проект продлится около полугода, в этот период специалисты проанализируют, как можно применить полученные данные и каковы проблемные места.