Карты раскрыты: во сколько на самом деле оценивается имущество жителей Эстонии

Банк Эстонии опубликовал исследование, в котором изучалось финансовое положение жителей Эстонии.

Стала известна и ценность имущества жителей Эстонии. Исследование показывает, что за последнее десятилетие имущество местных жителей в основном увеличивалось. Быстрее всего богатели самые богатые представители общества.

Однако медианный нетто-капитал жителя Эстонии составляет 66 200 евро. У половины людей больше, у половины меньше. Сумма нетто-активов означает, что из нее вычтена сумма кредитов и обязательств, то есть это имущество, которым человек действительно владеет. Однако, чтобы быть среди средних по Эстонии, нужно иметь нетто-активами на сумму 157 700 евро, т.е. средняя более чем в два раза выше медианы.

Кроме того, Банк Эстонии указал, что десять процентов самых богатых эстоноземельцев владеют 59 процентами активов. Если взять пять процентов самых богатых жителей Эстонии, их долю во всех активах Эстонии, то Эстония по уровню неравенства в еврозоне может уступать только Кипру. Что касается сбережений, самые богатые десять процентов жителей Эстонии владеют 63 процентами сбережений.

Исследование также показала, что у собственников недвижимости значительно больше имущества, чем у арендаторов. А именно, владельцы недвижимости, которые уже купили свой дом, имеют медианный нетто-капитал (по данным 2021 года) в размере 81 600 евро, владельцы недвижимости, которые все еще выплачивают жилищный кредит кредит, - 97 100 евро, а арендаторы имеют только 4700 евро.