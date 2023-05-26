Эстонская компания захватила крупную долю газового рынка Финляндии

Eesti Gaas, крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в Балтийском и финском регионах, увеличила свою долю на финском рынке газа почти до 40 процентов. Предприятие начало деятельность в Финляндии четыре года назад.
«Прямые поставки LNG из США и Норвегии, а также тесное сотрудничество с терминалами Клайпеды и Инкоо обеспечили нам доверие клиентов - мы можем самостоятельно контролировать поставки и делать цену более выгодной для клиента», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
«Финская промышленность сильно зависит от газа: по сравнению с Эстонией, их промышленность более развита, и последние полгода, когда цены на газ снизились, показывают рост использования газа в этой стране - старые потребители возвращаются и добавляются новые», - сказал Каасик.
В феврале этого года компания Eesti Gaas объявила о расширении на польский рынок, а в марте – о расширении на внутренний рынок газа Латвии. В апреле компания заключила договор о приобретении латвийской газораспределительной сети на сумму 120 миллионов евро.
Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и зеленый газ (биометан).
Собственник Eesti Gaas Infortar объявил о своем намерении выйти на биржу. Балансовый объем Infortar достигает 1,1 миллиарда, а собственный капитал 569 миллионов евро. Infortar работает в пяти странах. Основными сферами деятельности компании являются энергетика, судоходство и недвижимость. Концерн Infortar имеет в общей сложности 47 дочерних предприятий. Infortar владеет почти 41% акций AS Tallink Grupp, 100 процентов акций AS Eesti Gaas, а также современным и разносторонним портфелем недвижимости.