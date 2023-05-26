ВИДЕО ⟩ Кадры, достойные боевика: полиция гналась за сбежавшим из тюрьмы литовцем

Полиция Вильнюсского района установила, что инцидент произошел в минувшую субботу, 20 мая, в 20:15 Правоохранители приказали водителю Volkswagen Passat остановиться, но он этого не сделал и попытался скрыться.

За рулем Volkswagen находился Каролис Пилкаускс, 1999 года рождения, среди его пассажиров были еще двое мужчин - 1975 и 1991 годов рождения.

Когда правоохранители остановили автомобиль, двое пассажиров самовольно вышли из машины и стали опустошать карманы. У них были обнаружены наркотики.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчины разъезжали по улицам Вильнюса на угнанном Volkswagen Passat. Также было установлено, что Пилкаускс объявлен в розыск в связи с побегом из тюрьмы.

Теперь молодому человеку грозит еще более серьезное наказание, так как во время побега он вызвал серию ДТП, а также сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.