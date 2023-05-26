Российские владельцы выставили на продажу легендарный кинотеатр Sõprus

В здании Sõprus арендуют ночной клуб Hollywood и кинотеатр Sõprus. Без учета НДС владельцы хотят получить за здание 4,9 миллиона евро. Ожидается, что сделка будет завершена к сентябрю.

Владельцами кинотеатра являются Татьяна Бирюкова, Павел Соломатин и Денис Чикин через компанию Amplius Invest OÜ. Здание принадлежало городу Таллинну 20 лет назад - с тех пор кинотеатр несколько раз менял владельцев.

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Согласно Википедии, единственный на тот момент в Таллинне двухзальный кинотеатр с кафе был построен в 1953-1955 годах, заменив здания, разрушенные во время бомбардировки в марте 1944 года. Первоначально здание было спроектировано архитектором Фридрихом Вендахом, работу которого продолжили Ильмар Лааси, Пеэтер Тарвас и Август Вольберг.

Фасадное решение сочетает в себе формы классицизма и национальной архитектуры. Боковые фасады имеют полуколонны, соединенные аркой. На первом этаже располагался кассовый вестибюль, который соединялся с просторным сценическим залом и столовой. Помещения были оформлены внутренними колоннами и богато украшены. На первом этаже также находились курилка для посетителей кинотеатра и помещения для артистов и администрации. На втором этаже находились два кинозала вместимостью 400 человек. Первоначальное название кинотеатра было Ленинград или Спартак. Однако как знак теплых отношений между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом новый кинотеатр стал носить название Sõprus (рус. «Дружбa»).

В 1990-х годах из-за финансовых трудностей второй кинозал был закрыт и в здание разместился ночной клуб Hollywood и казино. Был проведен масштабный ремонт, и кинотеатр превратился в многофункциональный развлекательный комплекс. Ночной клуб и казино работают в здании и по сей день, и только один зал работает как кинотеатр, вход в который с боковой стороны здания.