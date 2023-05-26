Депутаты Рийгикогу выступили против инициативы Евросоюза

«Мы все понимаем, что строительство канализации означает для местных самоуправлений и предприятий водоснабжения большие расходы. И на малозаселенных территориях они могут быть несоразмерны. При этом много и домохозяйств, не присоединившихся к канализации. В комиссии мы пришли к выводу, что если у человека нет средств для того, чтобы присоединиться к центральной канализации, требовать от него сделать это мы не можем, – сказала Пакоста. – Разумеется, было бы неплохо, если бы у всех была возможность присоединиться к канализационной системе, но разумным было бы получить для этого поддержку из структурных фондов ЕС. В противном случае, даже если государство и местные самоуправления смогут изыскать необходимые средства для строительства трассы, у владельца недвижимости может не хватить денег для того, чтобы выстроить необходимую инфраструктуру со своей стороны».