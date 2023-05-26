«Мы предупреждали об этом еще десять лет назад»: перед Рийгикогу пройдет акция протеста

Организаторы акции заявили, что хотят донести до правительства мысль о том, что искажение смысла брака и семьи и, таким образом, нападение на моральные устои, неприемлемо для значительной части эстонского общества.

По словам председателя правления SAPTK Варро Вооглайда, многие выразили желание сплотиться и совместно выразить принципиальную позицию, заключающуюся в том, что нападки правительственной коалиции на традиционную семью и брак, частную собственность и свободу слова недопустимы. Вооглайд добавил, что участие большого числа людей в акциях протеста на Тоомпеа является одной из немногих вещей, которые могли бы остановить дорожный каток правительства.

«Еще десять лет назад мы, основываясь на опыте других стран, предупреждали, что проталкивание Закона о совместном проживании проложит путь к радикальному искажению смысла брака. Мы также предупреждали, что при легализации так называемых однополых браков дети будут лишены их естественного права на собственных мать и отца. Из-за этого нас бесчисленное количество раз обвиняли во лжи и введении людей в заблуждение. Теперь мы видим, что мы были правы с самого начала, и многие из тех, кто отрицал наши предупреждения, сами систематически лгали и вводили людей в заблуждение», - сказал Вооглайд.

«Мы не хотим разделить нацию: мы пытаемся защитить нравственные устои общества. Расколом народа занимается как раз правительственная коалиция. Они решили в и без того напряженной ситуации с безопасностью, когда народ должен быть един, реализовать морально неправильный и совершенно неприемлемый для значительной части народа идеологический проект, продавливая его путем подавления свободы слова под видом расширения запрета на разжигание ненависти», - указал Вооглайд.