ГАЛЕРЕЯ ⟩ Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Эстонию

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Эстонию, чтобы обсудить вопросы безопасности с премьер-министрами стран Балтии.
У Шольца запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Каллас. После этого канцлер примет участие в рабочем ужине, где помимо Каллас будут и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Шольц также встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом.
На встречах будут обсуждаться вопросы внешней политики и безопасности, саммит НАТО в Вильнюсе и энергетика.
Сегодня вечером Каллас, Шольц, Шимоните и Кариньш проведут совместную пресс-конференцию.