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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Эстонию

rus.postimees.ee
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Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Эстонию, чтобы обсудить вопросы безопасности с премьер-министрами стран Балтии.

У Шольца запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Каллас. После этого канцлер примет участие в рабочем ужине, где помимо Каллас будут и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Шольц также встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом.

На встречах будут обсуждаться вопросы внешней политики и безопасности, саммит НАТО в Вильнюсе и энергетика.

Сегодня вечером Каллас, Шольц, Шимоните и Кариньш проведут совместную пресс-конференцию.

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