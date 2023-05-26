ГАЛЕРЕЯ ⟩ Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Эстонию

У Шольца запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Каллас. После этого канцлер примет участие в рабочем ужине, где помимо Каллас будут и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.