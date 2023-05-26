Российская ракета попала в медучреждение Днепра – есть погибшие и раненые, включая детей

Всего госпитализированы 11 человек, двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в атаке на регион также участвовали дроны.

По информации генпрокуратуры Украины, ракеты попали в медучреждение и ветеринарную клинику. В общей сложности огонь охватил 500 квадратных метров. На месте работают пожарные и все спасательные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своих страницах в соцсетях видео окутанных дымом разрушенных зданий с выбитыми окнами и снесенными крышами.

«Российские террористы снова подтвердили свой статус борцов со всем гуманным и честным», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ выкладывают кадры, на которых спасатели выводят окровавленных людей из здания клиники по коридорам, заваленным обломками.

Обстрелы в Донецкой и Запорожской областях

Также обстрелам в пятницу подверглись Авдеевка в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожье.

Местные власти в Гуляйполе сообщают о двух раненых и разрушениях жилых домов и хозяйственных построек.

«Двум пострадавшим женщинам 47 и 62 лет, которых достали из-под завалов, оказывается медицинская помощь», - сообщил глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко.