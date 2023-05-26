Эстония поможет разрешить гуманитарный кризис в Сомали и Эфиопии

Министерство иностранных дел выделило 40 000 евро в Фонд чрезвычайной помощи ООН (CERF) и 40 000 евро в гуманитарные фонды Эфиопии и Сомали для удовлетворения неотложных потребностей в регионе, а также для повышения устойчивости к будущим потрясениям путем принятия превентивных мер.

«Африканский Рог переживает беспрецедентную засуху, которая ослабила сельское хозяйство и здоровье людей, а также способствовала отсутствию продовольственной безопасности и увеличила риск возникновения конфликтов, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Наш приоритет в предоставлении помощи - наиболее уязвимые группы населения - женщины, дети и люди с ограниченными возможностями».

«В условиях затяжного и усугубляющегося кризиса важно помочь местному сообществу, поскольку это поможет сохранить достижения в области долгосрочного развития», - сказал в своем выступлении представитель Эстонии в ООН Рейн Таммсаар. Он добавил, что мы не можем игнорировать то, как агрессия России против Украины повлияла на весь мир: «Колониальные амбиции России оплачиваются жизнями самых бедных людей».