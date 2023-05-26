Еврокомиссия проталкивает закон, позволяющий мониторить сообщения всех граждан ЕС

Немецкий технологический портал heise.de сообщает о продолжающемся споре по поводу нового закона о слежке на уровне ЕС: Европейская комиссия хочет начать отслеживать сообщения всех европейцев с целью выявления детской порнографии.

Это предложение было отклонено юристами Европейского совета министров, которые заявили, что наблюдение за людьми в приложениях для обмена сообщениями, не имея о них никаких подозрений, будет слишком сильным вторжением в частную жизнь. Согласно Heise.de, это решение означает, что Европейской комиссии теперь гораздо сложнее протолкнуть этот закон.