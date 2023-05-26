Еврокомиссия проталкивает закон, позволяющий мониторить сообщения всех граждан ЕС

Хотя юристы Совета Европы говорят, что Европейская комиссия заходит слишком далеко, желая узаконить постоянный мониторинг сообщений всех граждан ЕС в поисках незаконного контента, Комиссия отстаивает свои планы.
Немецкий технологический портал heise.de сообщает о продолжающемся споре по поводу нового закона о слежке на уровне ЕС: Европейская комиссия хочет начать отслеживать сообщения всех европейцев с целью выявления детской порнографии.
Это предложение было отклонено юристами Европейского совета министров, которые заявили, что наблюдение за людьми в приложениях для обмена сообщениями, не имея о них никаких подозрений, будет слишком сильным вторжением в частную жизнь. Согласно Heise.de, это решение означает, что Европейской комиссии теперь гораздо сложнее протолкнуть этот закон.
Но Еврокомиссия не сдастся, и они не одиноки. Хотя немецкие юристы также пришли к выводу, что такой закон нарушит фундаментальные права людей, по данным Heise.de, многие страны выступают за такой контроль над приложениями для обмена сообщениями. Более того, некоторые страны хотят распространить этот контроль на голосовые сообщения.