Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 мая: благосостояние жителей Эстонии растет, избегайте «зарплат в конвертах», фестиваль украинской культуры «Вышиванка объединяет» и выставка картин о море
Сегодня в выпуске:
- Согласно статистике, благостостояние жителей Эстонии за последние десять лет в среднем удвоилось. Однако увеличился и разрыв между самыми обеспеченными и малоимущими гражданами. Причины такого расслоения изучал наш корреспондент.
- Сообщения по стране: количество попыток краж в магазинах существенно возросло, кто сможет в будущем работать во время пребывания на больничном и когда в столице вводится обязательный для всех раздельный сбор биоотходов
- Перед началом летнего сезона Налогово-таможенный департамент напоминает работникам об их правах и связанных с трудоустройством рисках. Что следует учесть и как избежать нарушений со стороны работодателей - в нашем сюжете
- «Вышиванка объединяет» - фестиваль под таким названием собрал в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре сотни людей, интересующихся украинской национальной культурой и прикладным искусством. С историей и современностью одного из самых известных символов Украины знакомилась наша съемочная группа
- Мировые новости: столкновения в Судане привели к нехватке питьевой воды, стремящиеся в Европу нелегальные мигранты продолжают рисковать своими жизнями и визит необычного гостя в США
- На протяжении столетий морские виды вдохновляли художников-маринистов на создание впечталяющих произведений. Наша корреспондент посетила выставку посвященных морю картин эстонских авторов в столичном Музее Миккеля
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 мая.