«Новости в 7» за 26 мая: благосостояние жителей Эстонии растет, избегайте «зарплат в конвертах», фестиваль украинской культуры «Вышиванка объединяет» и выставка картин о море

Сегодня в выпуске:

- Согласно статистике, благостостояние жителей Эстонии за последние десять лет в среднем удвоилось. Однако увеличился и разрыв между самыми обеспеченными и малоимущими гражданами. Причины такого расслоения изучал наш корреспондент.

- Сообщения по стране: количество попыток краж в магазинах существенно возросло, кто сможет в будущем работать во время пребывания на больничном и когда в столице вводится обязательный для всех раздельный сбор биоотходов

- Перед началом летнего сезона Налогово-таможенный департамент напоминает работникам об их правах и связанных с трудоустройством рисках. Что следует учесть и как избежать нарушений со стороны работодателей - в нашем сюжете

- «Вышиванка объединяет» - фестиваль под таким названием собрал в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре сотни людей, интересующихся украинской национальной культурой и прикладным искусством. С историей и современностью одного из самых известных символов Украины знакомилась наша съемочная группа

- Мировые новости: столкновения в Судане привели к нехватке питьевой воды, стремящиеся в Европу нелегальные мигранты продолжают рисковать своими жизнями и визит необычного гостя в США

- На протяжении столетий морские виды вдохновляли художников-маринистов на создание впечталяющих произведений. Наша корреспондент посетила выставку посвященных морю картин эстонских авторов в столичном Музее Миккеля