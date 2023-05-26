Самые масштабные авиаучения НАТО: в Европе ожидаются задержки рейсов

Правительство Германии, бундесвер и авиаоператоры надеются избежать хаоса в воздушном пространстве ФРГ и сбоев в пассажирских авиаперевозках во время учений Air Defender 23 с 12 по 23 июня - крупнейших маневров по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО. «В настоящее время отмены рейсов не запланированы, - заявил в пятницу, 26 мая, в Берлине Арндт Шёнеман, глава Немецкого агентства безопасности полетов. - Но мы не сможем исключить задержек».

В федеральном министерстве транспорта подчеркнули, что ведутся переговоры с федеральными землями, чтобы более гибко составить график с разрешенным временем взлетов и посадок на двухнедельных период. Таким образом в ведомстве хотят избежать перенаправки рейсов в аэропорты, которые изначально для этого не обозначались, уточнило агентство Reuters.

До 10 000 участников маневров, 220 летательных аппаратов

В ходе многонациональных учений Air Defender 23 отрабатывать совместные воздушные операции по всей Европе предстоит 25 странам. До 10 000 участников маневров на 220 летательных аппаратах (100 из них - из США) будут тренироваться под командованием ВВС Германии. Легенда учений смоделирована на основе сценария помощи в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора.

Основные центры во время Air Defender 23 расположены в Хоне (земля Шлезвиг-Гольштейн), Вунсторф (Нижняя Саксония) и Лехфельд (Бавария). Учения в основном будут проводиться в воздушном пространстве Германии.

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