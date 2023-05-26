Олаф Шольц в Таллинне: Путин хотел ослабить НАТО, но добился обратного

«Сейчас в Украине ведется напряженная война. Было бы жаль, если бы саммит в Вильнюсе сочли победой», - сказал Шольц. О потенциальных мирных переговорах до конца войны он сказал, что нельзя допускать замороженного конфликта. «Поэтому мы должны поддерживать Украину так долго, как потребуется, потому что Россия должна вывести свои войска из Украины, - отметил он. - Для того, чтобы Украина выиграла, мы поддерживаем ее в военном плане, политически и оружием. Мы должны ужесточить санкции против России, которые мы утвердили на встрече Большой семерки в Японии».

Шольц отметил успешное сотрудничество Эстонии, Латвии и Литвы с Германией как в НАТО, так и в ЕС. «Друзья помогают друг другу в тяжелой ситуации. Поэтому Германия решила отправить сюда подразделения, чтобы гарантировать это. Мы должны защищать своих союзников. Мы готовы защищать от нападения каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Армия Германии сформирована таким образом, что мы готовы защищать Восточную Европу», - заверил Шольц.

«Путин хотел ослабить НАТО, но добился обратного», - отметил канцлер.

В том, что касается вклада Германии в защиту стран, расположенных на восточной границе НАТО, то, по словам Шольца, Германия расширила свою поддержку. «Она включает присутствие военных в Литвы и строительство инфраструктуры. Мы дали согласие на то, чтобы как можно скорее отправить туда военных, в остальном мы следуем решению НАТО», - сказал он.

Шольц подчеркнул, что, поскольку Россия напала на Украину, Украина должна защищаться. «То оружие, которое мы поставляем, используется только на территории Украины. И президент США заявил в New York Times, что оружие используется для обороны Украины», - сказал Шольц.