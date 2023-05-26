Иранцы возмущены обращением Зеленского, обвинившим их в потворстве России

В этом заявлении также говорится, что с самого начала российской агрессии иранцы всячески поддерживали украинцев, но именно украинское правительство отвернулось от народов Ирана и Украины, когда приняло участие в церемонии празднования годовщины Исламской революции в Иране, несмотря на то, что прогрессивный народ Ирана требовал бойкота церемонии.

«Никто так, как мы, не знает, насколько этот режим способен на гнусные преступления», - заявляет группа журналистов.

В абсолютном большинстве отзывов комментаторы призывают Владимира Зеленского разделять народ Ирана и правительство.

«Сожалеем об участии Исламской Республики в преступлениях против Украины. Жители Ирана недовольны тем, что их деньги тратятся на игрушки-камикадзе против вас, но вы ошиблись адресом. Вам следует обратиться к тем, кто вам поставляет оружие - к Западу. Только они могут добиться изменения поведения Исламской Республики», - пишет пользователь Шахрам.

«Если украинцы смогут остановить непрестанные казни в Иране, мы тоже сможем остановить поставку иранских дронов в Россию. Уже шесть месяцев мы страдаем и гибнем на уличных протестах в Иране, а он [Зеленский] поместил нас на сторону зла», - написала известная в Иране кинематографистка Дойниа Мадани.

Бездействие Запада

Разрушенный дом в центре Киева после атаки иранских дронов Фото: Getty Images

Многие комментаторы обращают внимание на недостаток дипломатического диалога между Западом и Ираном и считают, что усилия со стороны западных лидеров могли бы заставить официальный Тегеран изменить свой курс.