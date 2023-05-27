Владельцам дачных участков: как правильно ухаживать за газоном

Жителям Эстонии нравится, когда травы в их садах много. При этом, что парадоксально, газонам в садоводстве уделяется меньше всего внимания, времени и энергии. Если цветы мы регулярно удобряем и поливаем, то работать над газоном начинаем только когда он высыхает, покрывается мхом или сорняками.
Идеальный газонный ковер – гордость домашнего сада. О том, что следует сделать для достижения такого эффекта, рассказывает Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi.
Выбирайте хорошие семена
Поскольку траву люди высевают на большой площади, в магазине они обычно покупают самые простые и дешевые семена. А ведь вам не все равно, какие цветы у вас будут расти – садовые фиалки, львиный зев или подсолнухи! Так почему же вы выбираете самые дешевые семена травы?
Ведь именно выбор семян является первым условием для получения идеального газона.
Семена должны подходить для нашего климата, быть устойчивыми к температурным колебаниям, хорошо переносить как недостаток, так и избыток осадков. Существует трава, специально выведенная для гольфа и футбольных полей, для газонов в тенистых и солнечных местах, или же для более медленного роста.
Своевременно выполняйте обслуживание газонокосилки
Мало кто знает, что ярко-зеленый цвет газона напрямую зависит от того, насколько остры режущие инструменты и как часто выполняется стрижка газона. Качество скашивания не слишком зависит от выбора типа устройства – робота, обычной газонокосилки или трактора.
Однако важно, чтобы устройство обслуживалась, лезвия были острыми, а кошение выполнялось регулярно. Кроме того, технику необходимо чистить и при необходимости заменять фильтры и масло.
Электрические устройства и устройства, работающие от аккумуляторной батареи, требуют меньшего ухода, однако косилок, которым не требуется вообще никакого обслуживания, просто не существует.
Косите траву достаточно часто
В большинстве случаев люди начинают стрижку газона весной слишком рано. Траве нужно дать возможность спокойно взойти. Регулярно косить траву можно начинать только во второй половине мая, а первой траве можно дать вырасти достаточно высоко, чтобы пробудившееся от зимней спячки растение успело набраться сил. Частоту скашивания можно увеличить в летний период, за исключением периодов засухи – в это время траве стоит давать отдохнуть, ведь чем ниже трава, тем быстрее ее может высушить солнце.
Выберите косилку, подходящую для площади покоса
Выбор газонокосилки зависит от размера и характера обрабатываемой площади, а также от ожиданий домовладельца относительно удобства. Помимо основного инструмента для покоса, обычно также необходим триммер, который можно использовать для областей на краях грядок, вокруг деревьев и кустов, а также вдоль краев сада. Садовый трактор потребуется в просторном саду или приусадебном участке загородного дома, где площадь покоса очень большая.
Однако трактор не сможет маневрировать в маленьком городском саду, и при его использовании существует риск беспокоить соседей чрезмерным шумом. Поэтому в случае площади менее 2500 м2 трактор будет не самым разумным вариантом.
Для небольшого сада или сада с разнообразным ландшафтом лучше подойдет ручная косилка или робот – в густонаселенном районе они могут работать тихо и от аккумулятора. При этом в сельской местности люди также все чаще отдают предпочтение более экологичным решениям.
В то же время при покупке робота следует учитывать, что от него нельзя ожидать большего, чем обещано производителем – если устройство предназначено для скашивания газона площадью 2000 квадратных метров, его нельзя использовать для ухода за 4000 квадратными метрами. Также важно убедиться, что робот способен справиться с формами ландшафта.
Выберите косилку с травосборником или мульчером
С точки зрения здоровья газона, беспорядочно разбрасывать скошенную траву по саду, как это делают некоторые газонокосилки, неразумно. Скорее стоит предпочесть устройство, которое либо собирает траву и позволяет ее компостировать, либо разрезает ее на мелкие кусочки с помощью мульчера.
Удобряйте газон весной
Жители Эстонии не склонны удобрять газон весной, однако после долгой зимы трава тоже нуждается в подкормке. Весной следует подкормить траву азотными, фосфорными и калийсодержащими удобрениями – первые способствуют росту травы и придают ей ярко-зеленый цвет, вторые и третьи укрепляют корни.
При необходимости поливайте газон ночью
В Эстонии газону не требуется обильный полив, однако во время более продолжительного периода засухи это все-таки стоит делать. Поливать газон лучше реже, но обильно, так как частый и недостаточный полив притягивает корни к поверхностному слою, а это вредно для газона. Лучше всего поливать газон вечером или ночью, когда солнце и жара не будут быстро испарять воду.
Не позволяйте сорнякам и мху захватить ваш газон
Наиболее распространенным врагом газона является одуванчик, для избавления от которого в основном используется корчеватель одуванчиков. С его помощью одуванчики можно извлекать по одному вместе с корнем и класть в компост. Такой метод занимает много времени, однако он эффективен и экологичен.
На газоне с большим количеством одуванчиков после их извлечения может остаться много оголенных мест. Если они не зарастут, то стоит заняться благоустройством газона с помощью семян.
В случае зарастающей мхом травы, следует нейтрализовать кислотность почвы – проще всего это сделать с помощью извести, но можно и поискать железосодержащее удобрение в магазине.
При необходимости восстановите, прокатайте и аэрируйте газон