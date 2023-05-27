Владельцам дачных участков: как правильно ухаживать за газоном

В то же время при покупке робота следует учитывать, что от него нельзя ожидать большего, чем обещано производителем – если устройство предназначено для скашивания газона площадью 2000 квадратных метров, его нельзя использовать для ухода за 4000 квадратными метрами. Также важно убедиться, что робот способен справиться с формами ландшафта.

Выберите косилку с травосборником или мульчером

С точки зрения здоровья газона, беспорядочно разбрасывать скошенную траву по саду, как это делают некоторые газонокосилки, неразумно. Скорее стоит предпочесть устройство, которое либо собирает траву и позволяет ее компостировать, либо разрезает ее на мелкие кусочки с помощью мульчера.

Удобряйте газон весной

Жители Эстонии не склонны удобрять газон весной, однако после долгой зимы трава тоже нуждается в подкормке. Весной следует подкормить траву азотными, фосфорными и калийсодержащими удобрениями – первые способствуют росту травы и придают ей ярко-зеленый цвет, вторые и третьи укрепляют корни.

При необходимости поливайте газон ночью

В Эстонии газону не требуется обильный полив, однако во время более продолжительного периода засухи это все-таки стоит делать. Поливать газон лучше реже, но обильно, так как частый и недостаточный полив притягивает корни к поверхностному слою, а это вредно для газона. Лучше всего поливать газон вечером или ночью, когда солнце и жара не будут быстро испарять воду.

Не позволяйте сорнякам и мху захватить ваш газон

Наиболее распространенным врагом газона является одуванчик, для избавления от которого в основном используется корчеватель одуванчиков. С его помощью одуванчики можно извлекать по одному вместе с корнем и класть в компост. Такой метод занимает много времени, однако он эффективен и экологичен.

На газоне с большим количеством одуванчиков после их извлечения может остаться много оголенных мест. Если они не зарастут, то стоит заняться благоустройством газона с помощью семян.

В случае зарастающей мхом травы, следует нейтрализовать кислотность почвы – проще всего это сделать с помощью извести, но можно и поискать железосодержащее удобрение в магазине.