Эстонские подростки вернули большую сумму найденных денег

Rus.Postimees.eeЭстонияЭстонские подростки вернули большую сумму найденных денегrus.postimees.ee26 мая 2023, 21:16Facebook TwitterComments Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Pärnu PostimeesВ Пылва молодые люди принесли в полицию крупную сумму найденных денег, которые были возвращены владельцу.В городе Пылва была найдена крупная сумма денег, которую честные молодые люди передали в полицию, после чего деньги вернулись владельцу.«Честность никуда не исчезла», - прокомментировали в Пылваском отделении полиции и поблагодарили Стефана, Каролину и Мелиссу.Facebook TwitterComments Ключевые слова полицияпылвамаапылвачестность Pекомендуем