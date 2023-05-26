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Эстонские подростки вернули большую сумму найденных денег

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В Пылва молодые люди принесли в полицию крупную сумму найденных денег, которые были возвращены владельцу.

В городе Пылва была найдена крупная сумма денег, которую честные молодые люди передали в полицию, после чего деньги вернулись владельцу.

«Честность никуда не исчезла», - прокомментировали в Пылваском отделении полиции и поблагодарили Стефана, Каролину и Мелиссу.

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