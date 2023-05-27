Растущий интерес к квартирам в новостройках выводит на рынок новые районы

Статистика портала недвижимости Kinnisvara24 показывает, что интерес жителей Эстонии к новым проектам растет с каждым месяцем. Наряду с хорошо известными Кадриоргом и Каламая люди покупают жилье в новостройках в самых разных районах города: решающее значение при выборе имеют жилая среда района и современные решения отопительных систем.
В апреле количество запросов в отношениях новостроек на портале Kinnisvara24 увеличилось на 42% по сравнению с мартом. Больше всего внимания уделялось проектам в Кадриорге и Каламая. В остальных регионах интерес потенциальных покупателей был достаточно равномерно распределен между разными районами и объектами.
Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в апреле люди искали квартиры как в эксклюзивных высотках в центре города, так и в уютных новостройках на лоне природы: «Потребности и предпочтения в отношении недвижимости очень разные. Это создало на рынке новостроек пространство для различных новых сегментов. Выделяются лишь несколько исторических районов, например, Кадриорг, где повышенный интерес наблюдается в течение всего года, несмотря на более высокие, чем в среднем, цены».
Маклер недвижимости с международным опытом Эве Тарм сравнила рынок недвижимости с фондовой биржей, где цены колеблются в зависимости от ситуации и спроса. «Кадриорг и прилегающие к нему зоны - очень стабильный район, где повышенный спрос на недвижимость сохраняется в любой рыночной ситуации. Цены там остаются более высокими в условиях падающего рынка, а при растущем рынке они начинают увеличиваться в первую очередь, поскольку люди хотят жить именно там», - прокомментировала она более высокие, чем в среднем, цены в Кадриорге.
По словам Тарм, очень хорошо, что в последнее десятилетие активно реконструировали и другие окружающие центр Таллинна исторические районы с деревянными домами: «Парадоксально, но, может быть, даже хорошо, что во время советской оккупации бурной застройки в прилегающих к центру районах не было, и это, в отличие от Хельсинки и Стокгольма, по-своему спасло от сноса и перестройки до неузнаваемости окружающие центр нашего города районы с деревянными домами. Благодаря этому в Таллинне существуют районы с очень разной атмосферой, что, несомненно, обогащает жизнь в столице».
По словам руководителя по продажам девелоперской компании Bonava Лаури Лааноя, люди выбирают не только известные исторические районы, но и места, где раньше жили сами или где проживают их родственники: «Многим молодым семьям важно находиться рядом с местом жительства родителей, чтобы комфортно организовывать уход за детьми. Помимо касающихся расположения предпочтений, при выборе недвижимости важны и возможности, которые может обеспечить конкретный район. Люди ищут безопасную жилую среду с хорошим транспортным сообщением, сетью велодорожек и возможностями проведения досуга».
Лааноя отметил, что новые дома в более дорогом ценовом диапазоне в основном покупают группы клиентов более старшего возраста, которые успели накопить активы в течение своей жизни, но при этом на рынке новостроек появляется все больше предложений, привлекательных именно для молодежи: «Покупка жилья или инвестиции в недвижимость – одно из самых важных решений в жизни человека. Несмотря на то, что покупка нового жилья сопряжена с большими расходами, не стоит идти на уступки за счет комфортной среды обитания и современных отопительных решений, которые в долгосрочной перспективе обеспечивают экономию. Немаловажным является и экономический аспект, то есть рост стоимости приобретаемой недвижимости с течением времени».