Растущий интерес к квартирам в новостройках выводит на рынок новые районы

В апреле количество запросов в отношениях новостроек на портале Kinnisvara24 увеличилось на 42% по сравнению с мартом. Больше всего внимания уделялось проектам в Кадриорге и Каламая. В остальных регионах интерес потенциальных покупателей был достаточно равномерно распределен между разными районами и объектами.

Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в апреле люди искали квартиры как в эксклюзивных высотках в центре города, так и в уютных новостройках на лоне природы: «Потребности и предпочтения в отношении недвижимости очень разные. Это создало на рынке новостроек пространство для различных новых сегментов. Выделяются лишь несколько исторических районов, например, Кадриорг, где повышенный интерес наблюдается в течение всего года, несмотря на более высокие, чем в среднем, цены».

Маклер недвижимости с международным опытом Эве Тарм сравнила рынок недвижимости с фондовой биржей, где цены колеблются в зависимости от ситуации и спроса. «Кадриорг и прилегающие к нему зоны - очень стабильный район, где повышенный спрос на недвижимость сохраняется в любой рыночной ситуации. Цены там остаются более высокими в условиях падающего рынка, а при растущем рынке они начинают увеличиваться в первую очередь, поскольку люди хотят жить именно там», - прокомментировала она более высокие, чем в среднем, цены в Кадриорге.