Эксперт: средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне отпугивает покупателей

«Однако на этот раз рост остатка не обусловлен почти бесконтрольным притоком крупномасштабных проектов, как это было пять лет назад. Причина заключается в том обстоятельстве, что хотя количество проектов потихоньку растет, однако продажи идут достаточно вяло», - объяснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

«Если в то время в самые активные месяцы продавали свыше 400 новых квартир, то за первые четыре месяца нынешнего года было продано в общей сложности менее 300 новых квартир, поскольку многие застройщики просто не поспевают идти в ногу с развитием рынка и, несмотря на кажущийся широкий выбор, предлагается не так много продуктов по разумной цене, из числа которых можно было бы выбирать», - сказал он.

«Стремительное удорожание покупательской корзины и рост процентных ставок испугали покупателей, и на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра новой квартиры, достигающая почти 4 200 евро, отпугивает людей».