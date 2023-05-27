Эксперт: средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне отпугивает покупателей

Как следует из проводимого бюро недвижимости Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга новостроек, количество выставленных на продажу новых квартир в Таллинне и Харьюмаа выросло более чем на 2 400 единиц, благодаря чему оно начинает приближаться к показателям бума недвижимости 2018 и 2019 годов.
«Однако на этот раз рост остатка не обусловлен почти бесконтрольным притоком крупномасштабных проектов, как это было пять лет назад. Причина заключается в том обстоятельстве, что хотя количество проектов потихоньку растет, однако продажи идут достаточно вяло», - объяснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
«Если в то время в самые активные месяцы продавали свыше 400 новых квартир, то за первые четыре месяца нынешнего года было продано в общей сложности менее 300 новых квартир, поскольку многие застройщики просто не поспевают идти в ногу с развитием рынка и, несмотря на кажущийся широкий выбор, предлагается не так много продуктов по разумной цене, из числа которых можно было бы выбирать», - сказал он.
«Стремительное удорожание покупательской корзины и рост процентных ставок испугали покупателей, и на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра новой квартиры, достигающая почти 4 200 евро, отпугивает людей».
Есть, безусловно, идущие в ногу со временем застройщики, регулирующие стоимость продукта в соответствии с ситуацией на рынке, однако достаточно и страдающих от недостатка информации девелоперов, которые до сих пор верят, что цены могут только расти. Именно поэтому продажи последних стоят на месте», - добавил Сооман.