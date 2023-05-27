Полезно и своевременно: четыре совета начинающему садоводу

Уже знакомая нам садовод-энтузиаст Тийа Пякк делится советами для начинающих.
Тийа Пякк рекомендует всегда внимательно читать информацию на упаковке при выборе растений, чтобы получить точные инструкции и рекомендации по их выращиванию. А с подробными советами садовода вы можете ознакомиться ниже.
- Для выращивания растений найдите место с рассеянным солнечным светом. «Если на вашем подоконнике ограниченный солнечный свет или, наоборот, растения оказались в слишком жарком и солнечном месте, они могут стать чахлыми или получить солнечные ожоги. Поэтому обязательно следите за своими растениями, чтобы они получали достаточно солнечного света, но не палящего, и следите за тем, чтобы почва была постоянно влажной»,- рекомендует Пякк.
- Поливать нужно меньше, но чаще. «Таким образом, вы можете следить за потребностью растений в воде и избегать чрезмерного полива, что может привести к гниению корней и гибели растения. С другой стороны, недостаточный полив может вызвать у растения жажду», - объясняет садовод. По ее словам, на среду выращивания растений влияет множество факторов, поэтому важно постоянно следить за потребностью растения в воде и поливать его по мере необходимости.
- Выберите подходящую для растения почву и большой горшок. «Используйте почву, подходящую для растений, найдя соответствующую информацию на упаковке с семенами. Кроме того, убедитесь, что горшок достаточно глубокий и широкий, чтобы в нем было достаточно места для корней», - отметила Пякк. Она также рекомендует выращивать растения в горшках с дренажным отверстием на дне для стока лишней воды. Кроме того, растения можно выращивать в субстрате, смешанном с различными дренажными добавками, такими как глиняные гранулы или кусочки коры, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и воды в почве и максимально имитирует природную среду.
- Высеивайте семена с достаточной плотностью. По словам Пякк, начинающие садоводы часто высеивают семена слишком густо, из-за чего растениям может не хватать места или питательных веществ, необходимых для роста и развития. Она рекомендует прочитать рекомендации на упаковках семян. «С другой стороны, микрозелень можно сеять густо, так ее собирают гораздо раньше», - отметила Пякк.