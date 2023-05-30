Дизайнер: обустраиваем сад на балконе - горшки, полки и прочие приспособления

«Цветочные горшки, поставленные на пол, занимают много места. Поэтому я рекомендую использовать для обустройства балконного сада наружные полки, узкие, достаточно высокие и легко регулируемые, на них можно разместить многочисленные цветочные горшки, а на нижних полках - садовый инвентарь. Более того, некоторые полки имеют специальное прозрачное покрытие, которое без особых усилий превращает их в небольшую оранжерею», - говорит Кастро. Он добавляет, что прочные пластиковые ящики с крышками незаменимы при хранении инструментов: благодаря им все необходимое аккуратно разложено и легко доступно, а выглядит хорошо.

Фото: Ikea

Цветочные пьедесталы также помогают сэкономить место и показать растения с их лучшей стороны. «При их выборе обращайте внимание на функциональность и отдавайте предпочтение решениям, которые можно использовать как в помещении, так и на улице, например на балконе летом и в помещении зимой. Если на балконе недостаточно места для полок или цветочных тумб, можно использовать балконные перила, на которые можно повесить ящик для цветов. Еще один хороший способ сэкономить площадь помещения и сделать дизайн балкона более многослойным - использовать подвесные горшки», - говорит дизайнер. И добавляет, что теплица может быть еще и дизайнерским элементом, который, помимо защиты прорастающих побегов от холода, радует глаз и делает дом уютнее.

Фото: Ikea

Чтобы мебель балкона после озеленения не выглядела хаотично, а органично вписывалась в общую картину, при выборе предметов обращайте внимание на их цвет, который мог бы сочетаться по тону с остальной мебелью в доме.