Дизайнер: обустраиваем сад на балконе - горшки, полки и прочие приспособления

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti Педро Кастро делится советами, как разбить мини-сад на балконе небольшого многоквартирного дома. По его словам, самое главное - максимально использовать высоту балкона.
«Цветочные горшки, поставленные на пол, занимают много места. Поэтому я рекомендую использовать для обустройства балконного сада наружные полки, узкие, достаточно высокие и легко регулируемые, на них можно разместить многочисленные цветочные горшки, а на нижних полках - садовый инвентарь. Более того, некоторые полки имеют специальное прозрачное покрытие, которое без особых усилий превращает их в небольшую оранжерею», - говорит Кастро. Он добавляет, что прочные пластиковые ящики с крышками незаменимы при хранении инструментов: благодаря им все необходимое аккуратно разложено и легко доступно, а выглядит хорошо.
Цветочные пьедесталы также помогают сэкономить место и показать растения с их лучшей стороны. «При их выборе обращайте внимание на функциональность и отдавайте предпочтение решениям, которые можно использовать как в помещении, так и на улице, например на балконе летом и в помещении зимой. Если на балконе недостаточно места для полок или цветочных тумб, можно использовать балконные перила, на которые можно повесить ящик для цветов. Еще один хороший способ сэкономить площадь помещения и сделать дизайн балкона более многослойным - использовать подвесные горшки», - говорит дизайнер. И добавляет, что теплица может быть еще и дизайнерским элементом, который, помимо защиты прорастающих побегов от холода, радует глаз и делает дом уютнее.
Чтобы мебель балкона после озеленения не выглядела хаотично, а органично вписывалась в общую картину, при выборе предметов обращайте внимание на их цвет, который мог бы сочетаться по тону с остальной мебелью в доме.
Напоследок, дизайнер интерьеров уточняет, что травы и овощи с успехом могут выращивать дома даже те, у кого нет балкона. Небольшая теплица на подоконнике, или вспомогательная полка с крючками и держателями, висящими над кухонной столешницей, идеально подходят для выращивания растений. Растения также можно высаживать в подвесных горшках, стоимость которых составляет всего несколько евро.