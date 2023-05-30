Полезные советы: хотите купить квартиру, но не знаете, с чего начать?

Кто-то говорит, что надо ждать, а кто-то советует покупать недвижимость, не откладывая в долгий ящик. Одни говорят, что цены на недвижимость падать не будут, другие утверждают, что со дня на день можно ждать падения. Кто говорит, что кредиты сейчас обходятся дорого, а кто – что дешевле все равно не будет, даже если упадет Euribor.
Еще один важный вопрос – с чего начинать, если все же решитесь на покупку? С порталов недвижимости? С общения с банком? С изучения репутации девелоперов? Единственного верного ответа нет, но для того, чтобы успешно заключить сделку купли-продажи жилой недвижимости, стоит обратить внимание на три совета, которые дает руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.
Изучите условия, на которых банки предоставляют кредиты
Домашний банк может предложить лояльному клиенту довольно неплохие условия, но не ограничивайте себя – изучите также альтернативные варианты. Возможностей на рынке много, а процентные ставки банков зависят, в числе прочего, от характеристик приобретаемого жилья. Предлагают и кредиты с фиксированной процентной ставкой, которая не зависит индекса Euribor, и дополнительные льготы при покупке жилья в домах с классом энергоэффективности A.
Если вы не совсем уверены, какую квартиру собираетесь купить, спросите в банках, не отличаются ли у них условия кредита в зависимости от возраста здания. В частности, здесь может играть роль размер суммы, запрашиваемой в качестве депозита.
Например, в отношении новых домов первоначальный взнос обычно составляет 20%, а в случае со старыми домами он может достигать и 30–35%. Если молодая семья или молодой специалист могут использовать поручительство KredEx для финансирования до 10% первоначального взноса для покупки нового жилья, и сами должны найти еще 10%, то в случае более старого здания они должны сами покрыть 20%. В зависимости от цены приобретаемого жилья это может означать потребность в дополнительных десятках тысяч евро.
Самый простой способ узнать свою кредитоспособность - ходатайствовать о жилищном кредите на сайте банка. В некоторых случаях банки сразу просят приложить объявление об интересующей недвижимости или указать примерную цену покупки.
Впрочем, отсутствие такой информации, безусловно, не является препятствием для выяснения того, насколько большой жилищный кредит банк готов предложить вам или вашей семье.
Обратите внимание - если это не ваш домашний банк, вы будете должны продемонстрировать ему все свои доходы и представить выписки с банковских счетов за последние 6-12 месяцев.
Если вы ходатайствуете вдвоем, это требование также касается соходатая. Если у вас есть возможность использования дополнительной гарантии, обязательно сообщите об этом банку. Таким образом, вы получите наиболее полные и адекватные сведения о своей кредитоспособности.
Порталы недвижимости и сайты девелоперов
Конечно, больше всего информации о продаже недвижимости можно найти на порталах недвижимости. Если вы нашли район или новый проект по душе, обязательно стоит заглянуть на сайт девелопера, ведь среди его собственных предложений обычно можно найти наибольший выбор самых разных квартир.
Во-первых, определите, сколько комнат должно быть в квартире вашей мечты. Кроме того, решите, хотите вы переехать немедленно или вам требуется время, например, чтобы продать существующую недвижимость или собрать первоначальный взнос.
В новых домах выбор квартир с разной планировкой улучшается, чтобы вы смогли выбрать именно то жилье, которое вам понравится больше всего.
Независимо от того, где вы нашли свое новое жилье, обязательно узнайте о связанных с домом расходах и об энергетической маркировке здания. Прошлые зимы показали, что стоимость энергии очень важна и может сильно колебаться из года в год.
Соберите как можно больше информации о своем будущем жилье, чтобы адекватно оценить, разумны ли ежемесячные расходы, которые будут добавляться к платежу по кредиту.
Обязательно посетите разные квартиры. Осмотрите квартиры в похожих зданиях, особенно если речь идет о достаточно старой недвижимости, чтобы увидеть, каково было качество строительства и как за зданием ухаживали в дальнейшем. Если вы рассматриваете новую недвижимость, почти у каждого девелопера есть демонстрационная квартира, где можно получить первое впечатление о качестве здания и ощущении от жилья.
Сделав выбор, еще раз обратитесь в банк - уже за конкретным кредитным предложением и подумайте, есть ли еще какие-то аспекты, которые важны для вас при покупке жилья.
Сведения о девелопере и строителе
Деловая среда в Эстонии в последние десятилетия становится все лучше, и, безусловно, не существует девелоперов, действующих на рынке с применением нечестных методов. Впрочем, в сегменте новой жилой недвижимости все чаще видно, что клиентов волнует, соответствуют ли ценности компании-девелопера ценностям покупателя. Даже при ремонте многоквартирного дома с небогатым товариществом все чаще смотрят на ценности предприятия, выбранного для выполнения строительных работ.
Например, каковы принципы предприятия в отношении возобновляемых источников энергии и построено ли здание с учетом энергоэффективности.
Откуда берутся материалы и хорошего ли они качества? Используется ли при строительстве зеленая энергия и сортируют ли отходы? Является ли безопасность труда приоритетом? Есть ли в здании солнечные батареи и применяются ли решения умного дома?
Если вы хотите принять экологичное решение, определенно стоит провести небольшое исследование сайтов предприятий и узнать, как их взгляды представлены в СМИ. Строительный сектор является одним из больше всего нагружающих окружающую среду, а поэтому строительные компании, девелоперы, производители строительных материалов и другие причастные к строительству стороны должны уделять самое пристальное внимание тому, чтобы заказчик получил жилье с качественными и энергоэффективными решениями.
Если вы продумали все, что для вас важно, приняли решение о покупке и получили от банка положительный ответ, и при этом ведете дела через маклера или продавца-консультанта, они помогут в планировании и организации дальнейших нотариальных действий.
Однако, если вы покупаете напрямую у собственника, договоритесь, кто именно назначит встречу с нотариусом, и следите за тем, когда следует внести самофинансирование, плату за договор и уплатить нотариальные сборы. Обратите внимание, что при совершении сделки также должен присутствовать представитель банка.