Полезные советы: хотите купить квартиру, но не знаете, с чего начать?

Независимо от того, где вы нашли свое новое жилье, обязательно узнайте о связанных с домом расходах и об энергетической маркировке здания. Прошлые зимы показали, что стоимость энергии очень важна и может сильно колебаться из года в год.

Соберите как можно больше информации о своем будущем жилье, чтобы адекватно оценить, разумны ли ежемесячные расходы, которые будут добавляться к платежу по кредиту.

Обязательно посетите разные квартиры. Осмотрите квартиры в похожих зданиях, особенно если речь идет о достаточно старой недвижимости, чтобы увидеть, каково было качество строительства и как за зданием ухаживали в дальнейшем. Если вы рассматриваете новую недвижимость, почти у каждого девелопера есть демонстрационная квартира, где можно получить первое впечатление о качестве здания и ощущении от жилья.

Сделав выбор, еще раз обратитесь в банк - уже за конкретным кредитным предложением и подумайте, есть ли еще какие-то аспекты, которые важны для вас при покупке жилья.

Сведения о девелопере и строителе