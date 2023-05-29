МНЕНИЕ ⟩ Курс профориентации поможет украинским подросткам освоить эстонский язык

Если же среднее образование не является самоцелью, да и с тем, какой профессией хочется овладеть, уже нет вопросов, то в VOCO можно подать заявление сразу на конкретную специальность и претендовать наравне со всеми. К сожалению, без достаточно высокого уровня владения эстонским языком на базе основного образования выбор специальностей в VOCO ограничен, это, например, такие специальности, как «швея», «официант», «специалист по обработке мяса», «оператор уборки», «шиномонтаж» и «мойка машин».

Обращаю внимание, что и на этих специальностях обучение будет проходить на эстонском языке, но по адаптированной программе с дополнительным изучением эстонского языка. Чтобы выбрать то, что подходит именно вам, стоит связаться с представителем колледжа, который расскажет о всех возможностях.

Дистанционное обучение в украинской школе не мешает очной учебе в Эстонии

Так как по эстонскому законодательству продолжение обучения после получения аттестата об окончании основной школы не является обязательным, то часть родителей склоняются сейчас к тому, чтобы оставить молодых людей дома на дистанционном обучении в украинской школе для окончания 11 классов. Мне этот вариант не кажется разумным. Сидя дома, подросток не выучит эстонский язык и через пару лет, а если не удастся вернуться домой, то без языка и специальности он окажется совершенно не востребованным на рынке труда.

Помимо этого, подростку необходима социальная среда; не так давно мы все пережили кризис, связанный с Covid, и долгую изоляцию. Многие исследования показывают теперь, что такая изоляция оказывает очень негативное влияние на психику подростков. При этом ведь военные беженцы в большинстве случаев имеют серьезный травматичный опыт, а в этом возрасте один только внезапный отъезд, связанный с потерей друзей, и смена места жительства серьезно усугубляют психологический кризис у ребенка, не говоря уже о тех, кто столкнулся с войной лицом к лицу.

Мероприятие в рамках Дня Вышиванки в VOCO, организованного учителем украинского языка и учениками курса профориентации. Фото: Ксения Георге

Отсутствие социальной среды и возможностей удовлетворять базовые психологические потребности никак не помогут ребенку выйти из психологического кризиса. Ко всему прочему, вовсе не обязательно бросать дистанционное обучение, его вполне можно сочетать с профориентационным курсом в колледже, при этом не изолируя подростка от сверстников и дав возможность для личностного развития.