МНЕНИЕ ⟩ Курс профориентации поможет украинским подросткам освоить эстонский язык

Вопрос организации обучения украинских военных беженцев не теряет в Эстонии своей актуальности. Заканчивается учебный год, возвращение семей беженцев домой, в Украину, все еще под большим вопросом, кроме того, среди новых беженцев будет немало тех, кто только что закончил 9-й или 11-й классы. Руководитель опорного центра Тартуского прикладного колледжа VOCO Ксения Георге пишет о том, какие возможности есть у подростков из Украины в эстонской системе образования, и, в частности, в Тарту.
Те молодые украинцы, кто получил полное среднее образование, то есть закончил 11 классов в Украине, что приравнивается к 12 классам по эстонской системе образования, могут выбирать между профессиональным образованием и университетом, все зависит от интересов и уровня владения английским и эстонским языками. Прием на международные программы в Тартуском университете закончился в апреле, что же касается других программ, то для поступления требуется уровень владения эстонским языком не ниже B2.
До 31 мая можно подать заявку в Эстонский университет естественных наук для обучения по специальности «ветеринар». Обучение по программам, ориентированным на международных студентов, платное; стоимость учебного года варьируется от 4500 до 9000 евро. Если же таких средств нет или вовремя подать заявку не успели, а эстонский язык еще не на том уровне, чтобы получать высшее образование, остается или искать возможности в других городах Эстонии, или на некоторое время отложить получение высшего образования.
Знание английского упростит поступление на мехатронику и IT-специальности
Альтернативу может предложить Тартуский прикладной колледж VOCO, где можно пройти курс профориентации, и за время прохождения этого курса будет возможно подучить эстонский язык и ознакомиться на практике с предлагаемыми учебными программами. Если же вы уже учили эстонский какое-то время и готовы параллельно с эстонским языком осваивать профессию, то можно на общих основаниях со всеми претендовать сразу на конкретную специальность.
В VOCO учебный процесс проходит на эстонском языке, но есть ряд специальностей, которые подойдут тем, кто еще плохо владеет эстонским языком, но готов его учить. Например, при хорошем владении английским можно даже попробовать поступить на специальности в сфере инфотехнологий или на мехатронику, а в сфере обработки пищевой промышленности или строительства вообще нет требований к английскому, главное мотивированность к конкретной профессии и готовность изучать эстонский язык!
Для тех, кто закончил только девять классов, ситуация с продолжением учебы в Эстонии намного сложнее. Есть такие подростки, кто заканчивает 9-й класс в нашей стране и продолжит в новом учебном году учиться в Украине, чтобы закончить 11 классов и получить полное среднее образование, которое является обязательным по украинскому законодательству. Кто-то заканчивает сейчас девять классов в украинской школе и приедет в Эстонию без малейшего представления о том, какие возможности для продолжения обучения есть здесь.
Есть и такие, кто закончили девятый класс в эстонской школе, по совету школы отказались от дистанционной учебы в Украине, но не смогли поступить в гимназию и теперь ищут возможность получить полное среднее образование. Имеется и такая категория молодых людей, кто уже попробовал поучиться в 10-м классе в эстонской системе, но понял, что это не по силам, и теперь ищет новые возможности обучения.
Что стоит знать родителям и молодым людям, ищущим сейчас возможность для продолжения обучения? Первое, с чем стоит определиться, это получать полное среднее образование или нет. В Эстонии оно не является обязательным и получить его можно двумя путями: в гимназии или в профессиональном учебном заведении, где за 3-4 года можно получить специальность, освоив учебные программы среднего профессионального образования.
В этом году прием документов в гимназии города Тарту уже прошел. А так как в VOCO обучение полностью на эстонском языке, для поступления на специальности, которые дают среднее образование, необходимо владение эстонским языком минимум на уровне B1. Остаются такие варианты: поступление на общих основаниях в гимназию для взрослых, а, для тех, кто только летом приедет в Эстонию из Украины, остается шанс подать документы в гимназию Аннелинна, где при наличии свободных учебных мест смогут рассмотреть заявку.
Курс профориентации полезен не только в плане выбора будущей специальности
Что же делать, если ни один из вариантов не является пока возможным? В таком случае я рекомендую курс профориентации в VOCO. Курс длится с сентября по конец июня, он дает возможность подучить эстонский язык, ознакомиться с эстонской системой образования, попробовать себя в разных профессиях и через год сделать осознанный выбор, где и как продолжать обучение. Программа насыщена активными видами деятельности, экскурсиями и учебными поездками, дает обзор о возможностях обучения по всей Эстонии.
Если у подростка идет уже второй год проживания в Эстонии, то, при наличии желания, за время обучения на профориентационном курсе у него есть возможность подтянуть эстонский язык до уровня, необходимого для поступления на учебные программы среднего профессионального образования. Аналогичная программа профориентации с интенсивным изучением эстонского языка есть и в Тартуской художественной школе, что подойдет тем, кто видит себя в будущем в творческой деятельности.
Если же среднее образование не является самоцелью, да и с тем, какой профессией хочется овладеть, уже нет вопросов, то в VOCO можно подать заявление сразу на конкретную специальность и претендовать наравне со всеми. К сожалению, без достаточно высокого уровня владения эстонским языком на базе основного образования выбор специальностей в VOCO ограничен, это, например, такие специальности, как «швея», «официант», «специалист по обработке мяса», «оператор уборки», «шиномонтаж» и «мойка машин».
Обращаю внимание, что и на этих специальностях обучение будет проходить на эстонском языке, но по адаптированной программе с дополнительным изучением эстонского языка. Чтобы выбрать то, что подходит именно вам, стоит связаться с представителем колледжа, который расскажет о всех возможностях.
Дистанционное обучение в украинской школе не мешает очной учебе в Эстонии
Так как по эстонскому законодательству продолжение обучения после получения аттестата об окончании основной школы не является обязательным, то часть родителей склоняются сейчас к тому, чтобы оставить молодых людей дома на дистанционном обучении в украинской школе для окончания 11 классов. Мне этот вариант не кажется разумным. Сидя дома, подросток не выучит эстонский язык и через пару лет, а если не удастся вернуться домой, то без языка и специальности он окажется совершенно не востребованным на рынке труда.
Помимо этого, подростку необходима социальная среда; не так давно мы все пережили кризис, связанный с Covid, и долгую изоляцию. Многие исследования показывают теперь, что такая изоляция оказывает очень негативное влияние на психику подростков. При этом ведь военные беженцы в большинстве случаев имеют серьезный травматичный опыт, а в этом возрасте один только внезапный отъезд, связанный с потерей друзей, и смена места жительства серьезно усугубляют психологический кризис у ребенка, не говоря уже о тех, кто столкнулся с войной лицом к лицу.
Отсутствие социальной среды и возможностей удовлетворять базовые психологические потребности никак не помогут ребенку выйти из психологического кризиса. Ко всему прочему, вовсе не обязательно бросать дистанционное обучение, его вполне можно сочетать с профориентационным курсом в колледже, при этом не изолируя подростка от сверстников и дав возможность для личностного развития.
Словом, варианты есть; их не очень много, но, тем не менее, с помощью специалистов можно найти подходящее вам решение. Самый надежный источник информации - учебное заведение, которое вас интересует. Связывайтесь с представителями конкретной школы, и они смогут дать самые точные ответы на ваши вопросы.