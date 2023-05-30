ВНИМАНИЕ! ⟩ Если вы увидите дома это насекомое, у вас будут большие проблемы

Эти насекомые называются чешуйницы, они блестят, как серебряные, и совершенно безвредны для людей и жилища, но их появление чревато неприятностями.

Чешуйница обыкновенная. Фото: Shutterstock

Появление этих насекомых может означать, что в доме имеется проблема с влажностью, и если сразу не заняться проверкой, опоздание может довольно дорого вам обойтись. Чешуйница любит влажность и находит влажные места между плинтусами и стенами, а также на подоконниках и стеновых покрытиях.

Появление чешуйницы является сигналом: где-то в доме очень влажно! Если этот сигнал не распознать и не начать тщательное обследование дома, то процесс может зайти очень далеко и закончиться потрескавшимися кирпичами, сгнившими балками, раскрошившейся штукатуркой и распространению в воздухе спор плесени.