ВНИМАНИЕ! ⟩ Если вы увидите дома это насекомое, у вас будут большие проблемы

Если вы видите крошечное насекомое серебристого цвета, снующее по вашему дому, готовьтесь: появление этого маленького существа повлечет за собой серьезные проблемы, которые могут вам дорого обойтись.
Эти насекомые называются чешуйницы, они блестят, как серебряные, и совершенно безвредны для людей и жилища, но их появление чревато неприятностями.
Появление этих насекомых может означать, что в доме имеется проблема с влажностью, и если сразу не заняться проверкой, опоздание может довольно дорого вам обойтись. Чешуйница любит влажность и находит влажные места между плинтусами и стенами, а также на подоконниках и стеновых покрытиях.
Появление чешуйницы является сигналом: где-то в доме очень влажно! Если этот сигнал не распознать и не начать тщательное обследование дома, то процесс может зайти очень далеко и закончиться потрескавшимися кирпичами, сгнившими балками, раскрошившейся штукатуркой и распространению в воздухе спор плесени.
Конечно, влажность может быть вызвана чем угодно: от протекающих водосточных труб до конденсата. Кроме того, плохая вентиляция и некачественная гидроизоляция могут позволить лишней влаге попасть в жилое помещение. Причину не всегда легко выявить, но обнаружение в доме чешуйницы может быть признаком того, что в доме есть избыточная влажность, и ее устранением надо заняться незамедлительно.