Инцидент на школьном стадионе: ребенку приставили нож к горлу

«Сегодня (в пятницу, 26 мая - прим.ред.) в обед на стадионе школы Лоо произошел очень неприятный инцидент, когда ученики начальных классов пошли просить мяч игравших в стороне мальчишек. После этого один из мальчиков достал из сумки нож и пригрозил просившему мяч мальчику, приставив нож к его шее», - рассказывает свидетельница очередного случая детского насилия, пожелавшая сохранить анонимность (имя редакции Elu24 известно).