Инцидент на школьном стадионе: ребенку приставили нож к горлу

«Он угрожал ножом просившему мяч мальчику, приставив нож к его шее», — поделилась ставшая свидетелем очередного случая насилия над детьми жительница волости Йыэляхтме. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила подтвердил Elu24, что в пятницу днем в полицию действительно поступил вызов стадион школы волости Йыэляхтме, где между несовершеннолетними мальчиками возникло разногласие.
«Сегодня (в пятницу, 26 мая - прим.ред.) в обед на стадионе школы Лоо произошел очень неприятный инцидент, когда ученики начальных классов пошли просить мяч игравших в стороне мальчишек. После этого один из мальчиков достал из сумки нож и пригрозил просившему мяч мальчику, приставив нож к его шее», - рассказывает свидетельница очередного случая детского насилия, пожелавшая сохранить анонимность (имя редакции Elu24 известно).