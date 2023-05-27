Беременная женщина перевернулась на автомобиле и скрылась с места ДТП на попутках

25 мая в 12.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе Мыхкюла в Пыльтсамаа в кювете лежит перевернутый на крышу автомобиль. Спасатели устранили риск возгорания и поставили автомобиль на колеса.
Отбуксировать автомобиль с места происшествия стало задачей приехавшего автовладельца. Выяснилось, что несчастный случай произошел с его беременной женой, которая в замешательстве на попутках скрылась с места ДТП и добралась до родственника в Пыльтсамаа.
Совместно с Центром тревоги пострадавшую нашли и спасатели оказывали ей первую помощь до приезда скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу для фиксации травм, оказания помощи и проверки состояния здоровья.