Беременная женщина перевернулась на автомобиле и скрылась с места ДТП на попутках

Отбуксировать автомобиль с места происшествия стало задачей приехавшего автовладельца. Выяснилось, что несчастный случай произошел с его беременной женой, которая в замешательстве на попутках скрылась с места ДТП и добралась до родственника в Пыльтсамаа.