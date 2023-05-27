Случай в Эстонии: повреждение стекла автомобиля может обойтись и в 10 000 евро

В этом году, с января по апрель, компания PZU Kindlustus зарегистрировала 1712 случаев повреждения стекол, ущербы были возмещены в общем размере 1 005 738 евро, а средний размер ущерба составил 587 евро. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 1975 случаев повреждения стекол, ущербы были возмещены на сумму 1 110 251 евро, а средняя сумма ущерба составила 562 евро. В 2021 году было зарегистрировано 1 637 случаев повреждения автомобильных стекол, общая сумма ущербов составила 837 309 евро, а средняя сумма ущерба – 512 евро.

«Впрочем, средние суммы ущерба не дают полностью объективной картины, поскольку самый большой ущерб стеклу за последние три года составил более 8000 евро», - отметил руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, водитель сам может многое сделать, чтобы предотвратить повреждение стекол: «При движении по дороге важно соблюдать безопасную дистанцию ​​не только с точки зрения безопасности движения, но и для того, чтобы камень, вылетевший из-под колеса впереди идущего транспортного средства, не попал в ваш автомобиль или его стекло. Помимо стекол, летящие камни также могут повредить, например, фары и лакокрасочное покрытие машины».