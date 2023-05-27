Леа Данильсон-Ярг хочет сделать лицо «Отечества» более привлекательным

В политических кулуарах начала распространяться теория, что Леа Данильсон-Ярг начала бороться за пост главы партии «Отечество» с Урмасом Рейнсалу и Тынисом Лукасом при поддержке крупного спонсора партии Парвела Пруунсильда. Сам владелец банка Bigbank называет эту теорию не соответствующей действительности.
Считающийся очень влиятельным человеком в закулисье «Отечества» Пруунсильд сказал, что он не знал о планах побороться за пост председателя «Отечества» ни одного из трех кандидатов, которые сделали соответствующие заявления после объявления Хелиром-Вальдором Сеэдером решения оставить этот пост после шести лет работы. «Это миф, что Пруунсильд сидит где-то в кабинете и решает все дела мира», - заметил сам предприниматель.