Леа Данильсон-Ярг хочет сделать лицо «Отечества» более привлекательным

Считающийся очень влиятельным человеком в закулисье «Отечества» Пруунсильд сказал, что он не знал о планах побороться за пост председателя «Отечества» ни одного из трех кандидатов, которые сделали соответствующие заявления после объявления Хелиром-Вальдором Сеэдером решения оставить этот пост после шести лет работы. «Это миф, что Пруунсильд сидит где-то в кабинете и решает все дела мира», - заметил сам предприниматель.

Член правления MTÜ Eesti Sündimusuuringud Данильсон-Ярг, присоединившаяся к «Отечеству» в июле 2022 года, говорит, что ее идея баллотироваться на пост председателя партии стала прорастать тогда, когда Сеэдер в середине мая объявил, что не будет продолжать руководить партией, и созрела в начале этой недели, когда она увидела на ЭТВ выступления Лукаса и Рейнсалу, многолетних топ-политиков «Отечества», у которых, по ее оценке, похожий типаж. В то же время, уже давно ведутся разговоры, что «Отечество» нуждается в изменениях.