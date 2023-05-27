Псковскую область атаковали дроны, прогремел взрыв

В России в Псковской области, которая граничит с Эстонией, сегодня утром прогремел взрыв, в результате которого было повреждено административное здание нефтепровода. Местные власти сообщают об атаке дронов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Telegram-канале, что сегодня, 27 мая, рано утром в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района.
«Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», - отметил он.
Чуть позже губернатор добавил, что, по предварительным данным, здание нефтепровода было повреждено в результате атаки двух беспилотников.
По данным Telegram-канала Baza, около пяти утра два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции «Транснефти» и взорвались. «В результате этого были повреждены фасады и остекления трех административных зданий», - пишет Baza.