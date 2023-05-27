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Псковскую область атаковали дроны, прогремел взрыв

rus.postimees.ee
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Украинский военный с дроном. Фото иллюстративное.
Украинский военный с дроном. Фото иллюстративное. Фото: Stringer/Reuters/Scanpix

В России в Псковской области, которая граничит с Эстонией, сегодня утром прогремел взрыв, в результате которого было повреждено административное здание нефтепровода. Местные власти сообщают об атаке дронов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Telegram-канале, что сегодня, 27 мая, рано утром в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района.

«Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», - отметил он.

Чуть позже губернатор добавил, что, по предварительным данным, здание нефтепровода было повреждено в результате атаки двух беспилотников.

По данным Telegram-канала Baza, около пяти утра два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции «Транснефти» и взорвались. «В результате этого были повреждены фасады и остекления трех административных зданий», - пишет Baza.

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