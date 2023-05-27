Совсем близко к Эстонии: Псковскую область атаковали дроны, прогремел взрыв

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Telegram-канале, что сегодня, 27 мая, рано утром в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района.

«Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», - отметил он.

Чуть позже губернатор добавил, что, по предварительным данным, здание нефтепровода было повреждено в результате атаки двух беспилотников.