Вот это удача! ⟩ Житель Эстонии в один миг разбогател на 170 000 евро

Всего на этом уровне было шесть победителей, помимо Эстонии, также победители были в Нидерландах, Германии (двое), Финляндии и Чехии. На уровне 5+1 было четыре победителя, каждый из которых выиграл почти 460 000 евро. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующего вторника составляет 56 миллионов евро.

Вчера был третий крупный выигрыш в Eurojackpot в этом году: 7 апреля счастливчик выиграл 98 000 евро при совпадении 5+0, а 22 апреля было выиграно 1,8 миллиона евро при совпадении 5+1.