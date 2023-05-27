Вот это удача! ⟩ Житель Эстонии в один миг разбогател на 170 000 евро

Вчера, 26 мая, вечером в розыгрыше Eurojackpot один из эстонских игроков в лотерею выиграл 172 938,60 евро при совпадении 5+0. Выигрышный билет был куплен в интернете.
Всего на этом уровне было шесть победителей, помимо Эстонии, также победители были в Нидерландах, Германии (двое), Финляндии и Чехии. На уровне 5+1 было четыре победителя, каждый из которых выиграл почти 460 000 евро. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующего вторника составляет 56 миллионов евро.
Вчера был третий крупный выигрыш в Eurojackpot в этом году: 7 апреля счастливчик выиграл 98 000 евро при совпадении 5+0, а 22 апреля было выиграно 1,8 миллиона евро при совпадении 5+1.
За первые четыре месяца 2023 года Eesti Loto выплатила государству в общей сложности 4,9 миллиона евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила 12,3 миллиона евро выигрышей, в том числе 2,6 миллиона евро выигрышей в мгновенной лотерее.