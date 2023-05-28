СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Почти по Диору: неожиданные уроки летнего этикета

«Диор… Кристиан Диор...». Попробуйте сказать это с интонациями агента 007. Улыбнулись? Этого я и добивалась. Часто имена известных кутюрье произносят с придыханием, словно склоняясь в реверансе к бронзовым статуям: «Империя Армани», «Вселенная Диора»… Но сегодня я хочу рассказать вам не о высокой моде, не о парфюмерии, а об обычном семейном бранче в гостях у самого обычного... Кристиана Диора.
Но сначала о виновнике торжества. Суеверный, верящий приметам и предсказаниям Кристиан Диор окружал себя гадалками, амулетами и памятными вещицами. Так, он считал, что ландыш приносит ему удачу, и носил в петлице бутоньерку с хрупкими веточками, а в карманах - четырехлистный клевер, кусочек дерева, золотую монетку и два сердца.