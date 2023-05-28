СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Почти по Диору: неожиданные уроки летнего этикета

«Диор… Кристиан Диор...». Попробуйте сказать это с интонациями агента 007. Улыбнулись? Этого я и добивалась. Часто имена известных кутюрье произносят с придыханием, словно склоняясь в реверансе к бронзовым статуям: «Империя Армани», «Вселенная Диора»… Но сегодня я хочу рассказать вам не о высокой моде, не о парфюмерии, а об обычном семейном бранче в гостях у самого обычного... Кристиана Диора.