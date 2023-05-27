Почти три месяца в Таллинне полным ходом идет строительство трамвайной линии в Старый порт. Работы в центре столицы повлекли за собой серьезную реорганизацию движения транспорта. Некоторые маршруты общественного транспорта изменены. Rus.Postimees спросил у таллиннцев, как им живется в разгар дорожных работ.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дорожные работы в Таллинне: «я в шоке», «временные остановки не найти», «дышать трудно»
Строительные работы проходят на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла с ул. Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. Стоимость создания трамвайного пути составляет около 46 млн евро.
Вера Вейсов, студентка
- Так ли необходимы дорожные работы в Таллинне в таком объеме?
- Может быть, новые трамвайные линии и необходимы. Наверно, это городу нужно для развития, но для меня это нерелевантно.
- Вы не пользуетесь общественным транспортом?
- Я как раз пользуюсь транспортом, только автобусом, а не трамваем. Я живу в Лаагри, и в Таллинн ездить стало очень неудобно. Автобусы ходят реже, случаются опоздания, а это нарушает планы по времени. И маршрут стал занимать тоже больше времени минут на двадцать, и остановка не там, где обычно была, это все очень неудобно. Дискомфорта прибавилось.
Хилер Матто, пенсионер
- Вы довольны тем, как организованы дорожные работы?
- Я в этом не эксперт. Просто понимаю так, что если нужно строительство, значит, надо делать. Решают городские власти, а мы только голосуем за них. У кого планы развития, тем и виднее, что и когда делать в интересах всего города. То, что мне лично одному плохо или хорошо, то этих причин недостаточно, потому что действовать надо в интересах всех людей, надо линии, надо дороги. Личное недовольство ремонтом – не аргумент.
- Кто больше выиграет от новых трамвайных линий: пешеходы или автомобилисты?
- Линия трамвайная нужна и важна, но здесь как в спорте: неясно кто выиграет, а кто проиграет. Я, пенсионер, могу выиграть, потому что пользуюсь транспортом регулярно. Студенту, который привык к самокатам, эти стройки, может быть, и ни к чему. Сейчас ему не проехать по этим мостикам через траншеи, и потом он не будет пользоваться трамваем, потому что у него самокат. Всем не угодить. Относительно автомобилей думаю, что проиграют таксисты.
Тамара Смирнова, пенсионерка
- Так ли необходимы дорожные работы в Таллинне в таком объеме?
- Да. Они же хотят построить единую трамвайную линию. Это будет удобно и автомобилям, и горожане от этого выиграют. Я общественным транспортом пользуюсь часто, и из-за увеличения количества машин на дорогах он стал сейчас ходить реже и чаще стоять в пробках, но после строительства линий такого не будет.
- Испытываете ли вы дискомфорт из-за этих работ?
- Меня лично все это не трогает. Хотя я живу тут рядом, в центре, но на мне ремонт и строительство дорог не отражаются. И потом, какой смысл возмущаться, если сказали, что сейчас сделают одно, начнут копать в другом месте. Город есть город. Я боюсь, что не будет зелени и простора, как раньше. Хотелось бы, чтоб вся зелень нетронутой осталась и новой было бы побольше. Чтобы эстетика сохранена была.
Виктория Виллимсон, спортивный тренер
- Необходимы ли дорожные работы в таком объеме?
- Этого не избежать. Время идет вперед, требуются новые коммуникации, новая логистика для транспорта и пешеходов. Смотрите, как изменился не только центр Таллинна, но и все районы, и сколько там нового настроили. Везде нужны парковки, везде нужны развязки, эстакады. Если строят, значит, город развивается, в стране есть деньги, есть экономика, а это классно.
- Кто больше выиграет от новых трамвайных линий: пешеходы или автомобилисты?
- Все. Однозначно все. Я четыре года жила за океаном и вернулась недавно, но могу сказать, что все изменилось в лучшую сторону. Город стал полностью европейским. Я в шоке по-хорошему. Столько выделенных дорожек для велосипедов и самокатов, развитый транспорт стал, столько новых удобных маршрутов автобусов. Таллинн шагнул в будущее. Только надо учитывать интересы и пожилых людей, и тех, у кого проблемы со здоровьем. Нужно думать об удобном, я бы сказала, доступном городе.
Ахто Ряппо, таксист
- Как вы оцениваете организацию транспортного движения в Таллинне во время дорожных работ?
- Я считаю, что организация недостаточная. Требуется дальнейшее продумывание и регулировка транспортного движения. Очень сложные дорожные условия сейчас, особенно в центре. Сотни автомобилей стоят в пробках, сотни людей теряют время. Мне кажется, что потеря времени 30% точно.
- Кто больше выиграет от новых трамвайных линий?
- В будущем выиграет пешеход, но это надо ждать год или два. Трамвайная линия разгрузит пассажирский поток, будет шанс быстрее добираться до вокзалов, порта. Но сейчас проигрывают все. Абсолютно все теряют деньги, время, терпение. Клиенты стали нервные из-за пробок на перекрестках и опозданий.
Людмила Игнатьева, медик
- Вы довольны тем, как организованы дорожные работы в Таллинне?
- Так, чтобы сильно возмущались тем, что весь город перекопан, такого нет. Меня дети на машине возят кругами, так как к дому теперь не припарковаться, ну, неудобство. Дышать трудно некоторым из-за пыли, когда все работает, весь песок, пыль, - летят в окна, а это вредно людям. Но чтобы сильное возмущение у соседей или у меня - такого нет.
- Изменилась ли работа общественного транспорта?
- Я общественным транспортом не пользуюсь, да и сама не хожу куда-то часто.
Мария Антс, домохозяйка
- Как вы оцениваете качество организации дорожных работ?
- Плохо. Плохо то, что все везде и сразу ремонтируют и строят. Так много неудобств для людей. Могли же шаг за шагом: сначала одну улицу сделать, потом другую. Нам объясняют, что нужно быстро в срок потратить выделенные Таллинну Евросоюзом деньги на строительство. Такое впечатление, что не было времени обдумать спокойно.
- С новыми трамвайными линиями вам будет удобнее перемещаться по городу?
- Новые линии трамвая для нас хорошо, но все зависит от того, где будут остановки. Надо больше остановок. Раньше остановка «Манеж» была, и многие по ней скучают, теперь или «Виру» или «Пабери», а это далеко. Меня очень смущают временные остановки. Если посмотреть план в интернете, там написано: временная остановка, - а как ее найти? Очень сложно в городе ориентироваться в том, какая какую остановку заменяет.
Валерий Ермилов, автолюбитель
- Необходимы ли дорожные работы в таком объеме?
- Насколько они необходимы в таком виде и как организованы, я говорить не могу. Я в этом вопросе не компетентен. Но мне, как водителю, странно, что работы проводятся только в рабочие дни и только до 17 часов. Почему они проводятся в час пик и днем, а не ночью, когда нет никакого трафика? Вместо того, чтобы работать при пустых дорогах, они организовали стройку в дневные часы.
- Пробок стало больше?
- В центре города стало намного больше, а далее от центра я не могу сказать. Я в Мустамяэ живу.
Яна Жандарова, учащаяся
- Испытываете ли вы дискомфорт из-за дорожных работ?
- Ой, ну, сколько людей, столько и мнений. Кто-то очень возмущается из-за неудобств езды по городу, а есть наоборот. Есть те, кто приветствует развитие города, кто рад, что наш Таллинн приобретет новую транспортную жизнь, новую трамвайную дорогу. Я не испытываю никакого дискомфорта.
- Кто больше выиграет от новых трамвайных линий: пешеходы или автомобилисты?
- Я учусь в Таллинской Мустамяэской Реальной гимназии, и на уроках географии нам рассказывали о самой удобной системе путешествий Rail Baltica. Когда мы будем соединены не только с портом и аэропортом, но и со всей Европой линиями, это будет очень удобно всем. Это новая жизнь, это будущее, это шансы для учебы и работы. Потом это развитие не только Таллинна, но всей страны. Я уверена, что в будущем с новыми дорогами и линиями будет проще жить, но и сейчас очень хорошо. Я очень люблю свою страну.
Ааре Баумер, научный работник
- Вы довольны тем, как организованы дорожные работы в Таллинне?
- Я уже полгода назад знал о том, что выделены деньги Европейского союза на эти работы, так что морально был готов. Знаете, лучше строить за деньги ЕС, пока они есть, чем за свои. Проекты ЕС совпали с нашими планами, а это очень хорошо, это надо использовать. Я живу в этом квартале центра Таллинна уже более сорока лет, и не было ни одного года, чтобы что-то не ремонтировалось и не строилась. Это нормальный процесс для развивающегося города.
- Вам нравится то, как развивается Таллинн?
- Конечно. Появится новая линия трамвая, которая свяжет весь город, удобная транспортная развязка. Потерпеть два года – это мелочь для человеческой жизни.
Комментарий автора
Для Таллинна строительство новой трамвайной линии в Старый порт является крупнейшим инфраструктурным проектом последнего времени. Благодаря новой линии жители и гости Таллинна смогут попасть из аэропорта в морской порт, а также удобно добраться к автобусному и железнодорожному вокзалам.
Новый трамвайный маршрут представляет собой поездку с улицы Кивисилла, потом трамвай будет поворачивать на улицу Гонсиори, далее через улицы Лайкмаа, Хобуяма и Ахтри до портовой территории, а затем через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала. Далее – по улицам Логи и Румби, проезжая мимо Горхолла по уже имеющимися трамвайным путям, ведущим от бульваров Мере и Пыхья до Копли.
Также в рамках работ по прокладке нового трамвайного пути запланировано обновление окружающего городского пространства столицы. В основном это коснется центра города: улицы Хобуяма и перекрестка Каубамая, где пешеходы смогут безопасно пересекать проезжую часть по земле. Также в планах города - создание новых зеленых зон, модернизация перекрестков.
Наряду со строительством новой трамвайной линии, в весенние месяцы параллельно продолжается и реконструкция улиц Йыэ и Пронкси. Во избежание нарушения транспортного сообщения городская управа Таллинна на всех этапах строительства запустила в работу временные схемы организации дорожного движения.
Общественный транспорт также работает в обновленном режиме, поэтому необходимо вовремя отслеживать возможные изменения в маршрутах и графиках движения. В период строительства не рекомендуются поездки в центр города на личном автомобиле.
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