ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дорожные работы в Таллинне: «я в шоке», «временные остановки не найти», «дышать трудно»

- В будущем выиграет пешеход, но это надо ждать год или два. Трамвайная линия разгрузит пассажирский поток, будет шанс быстрее добираться до вокзалов, порта. Но сейчас проигрывают все. Абсолютно все теряют деньги, время, терпение. Клиенты стали нервные из-за пробок на перекрестках и опозданий.

Людмила Игнатьева, медик

Людмила Игнатьева. Фото: Денис Антонов

- Вы довольны тем, как организованы дорожные работы в Таллинне?

- Так, чтобы сильно возмущались тем, что весь город перекопан, такого нет. Меня дети на машине возят кругами, так как к дому теперь не припарковаться, ну, неудобство. Дышать трудно некоторым из-за пыли, когда все работает, весь песок, пыль, - летят в окна, а это вредно людям. Но чтобы сильное возмущение у соседей или у меня - такого нет.

- Изменилась ли работа общественного транспорта?

- Я общественным транспортом не пользуюсь, да и сама не хожу куда-то часто.

Мария Антс, домохозяйка

Мария Антс. Фото: Денис Антонов

- Как вы оцениваете качество организации дорожных работ?

- Плохо. Плохо то, что все везде и сразу ремонтируют и строят. Так много неудобств для людей. Могли же шаг за шагом: сначала одну улицу сделать, потом другую. Нам объясняют, что нужно быстро в срок потратить выделенные Таллинну Евросоюзом деньги на строительство. Такое впечатление, что не было времени обдумать спокойно.

- С новыми трамвайными линиями вам будет удобнее перемещаться по городу?