Будни медиков: в Таллинне в квартире найден мертвый человек

Как передала BNS пресс-служба Tallinna Kiirabi, 27 мая во многих странах Европы, в том числе в Эстонии, отмечается День экстренной медицины, в рамках которого Таллиннская служба скорой помощи публикует на своей странице в Facebook краткое содержание экстренных вызовов, поступающих на номер Центра тревоги 112 в течение 24 часов.

Публикации начались в восемь утра в субботу, вызовы в течение суток будут отображаться с небольшой задержкой после того, как пациент обслужен и все детали звонка получены. Отображаемая информация имеет обобщенный характер, соблюдается принцип конфиденциальности данных пациента. Итог суточного «дежурства» скорой помощи в Facebook будет подведен ​​к началу следующего рабочего дня.

Выдержки из утренней сводки скорой помощи В 08.31 вызов в Кесклинн. 32-летняя женщина три дня употребляла алкоголь, сахар в крови низкий. На месте установлено, что пациентка в бессознательном состоянии. На помощь была вызвана реанимационная бригада. Пациентка из-за нарушения сознания была госпитализирована для дополнительного лечения.

В 08.49 вызов в Мустамяэ. Мужчина, 71 год, боли в верхней части живота в течение двух дней, рвота. На месте: повышенное кровяное давление, боль в груди. На кардиограмме признаки, указывающие на инфаркт миокарда. Пациент был госпитализирован.

В 09.26 вызов в Пыхья-Таллинн. На земле лежит мужчина. На месте происшествия находился 26-летний пьяный мужчина. Заснул на траве. Работники скорой разбудили его. Мужчина не нуждается в экстренной помощи, идет домой.

В 09.13 вызов в Ыйсмяэ. Мужчина, 80 лет, апатичный, одышка, боли в животе уже четыре дня. Много хронических заболеваний в анамнезе. Лечение началось на месте. Доставлен в больницу для уточнения диагноза и лечения.

В 09.53 вызов в Мустамяэ. 60-летний мужчина был найден мертвым в квартире. Констатация​​ смерти.

Tallinna Kiirabi - учреждение, оказывающее услуги скорой медицинской помощи с самым большим количеством пациентов в стране, в зоне его обслуживания проживает около 500 000 жителей.