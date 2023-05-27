РЕПОРТАЖ ⟩ Суеверные пилоты украинских ударных вертолетов сражаются как молодые боги

Водитель грузовика с топливом, которым заправляется украинский ударный вертолет «Ми-24», пишет маркером на ракете: «За моего сына Дмитрия Нестерука!» Добавляет он и еще одно предложение, не очень поддающееся переводу, но смысл которого тоже довольно хорошо понятен.
Глаза мужчины полны ярости. Напряженная поза тоже красноречиво показывает, насколько полон он гнева. Вопросы тут излишни, но он все-таки достает свой телефон и показывает пару фотографий своего сына. На одном фото - солдат в парадном обмундировании, на другом - тот же молодой человек с красавицей-невестой в день их свадьбы.