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РЕПОРТАЖ ⟩ Суеверные пилоты украинских ударных вертолетов сражаются как молодые боги

Маргус Мартин
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Отец погибшего украинского солдата пишет послание на ракете, которой с вертолета ВСУ будут атакованы позиции российских войск.
Отец погибшего украинского солдата пишет послание на ракете, которой с вертолета ВСУ будут атакованы позиции российских войск. Фото: Erik Prozes

Водитель грузовика с топливом, которым заправляется украинский ударный вертолет «Ми-24», пишет маркером на ракете: «За моего сына Дмитрия Нестерука!» Добавляет он и еще одно предложение, не очень поддающееся переводу, но смысл которого тоже довольно хорошо понятен.

Глаза мужчины полны ярости. Напряженная поза тоже красноречиво показывает, насколько полон он гнева. Вопросы тут излишни, но он все-таки достает свой телефон и показывает пару фотографий своего сына. На одном фото - солдат в парадном обмундировании, на другом - тот же молодой человек с красавицей-невестой в день их свадьбы.

Глаза отца становятся влажными. Он быстро прячет телефон в карман штанов своей камуфляжной формы, прикрывает лицо ладонью и уходит прочь. Все в нем выражает бессилие, боль и тоску.

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