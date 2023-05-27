РЕПОРТАЖ ⟩ Суеверные пилоты украинских ударных вертолетов сражаются как молодые боги

Глаза мужчины полны ярости. Напряженная поза тоже красноречиво показывает, насколько полон он гнева. Вопросы тут излишни, но он все-таки достает свой телефон и показывает пару фотографий своего сына. На одном фото - солдат в парадном обмундировании, на другом - тот же молодой человек с красавицей-невестой в день их свадьбы.