Галерея ⟩ Перед Рийгикогу проходит акция протеста

Демонстрация под руководством члена Рийгикогу Варро Вооглайда (фракция EKRE) началась в 12 часов. На демонстрации смогут выступить представители всех оппозиционных фракций Рийгикогу.

По словам Вооглайда, многие выразили желание сплотиться и совместно выразить принципиальную позицию, заключающуюся в том, что нападки правительственной коалиции на традиционную семью и брак, частную собственность и свободу слова недопустимы. Вооглайд также считает, что участие большого числа людей в акциях протеста на Тоомпеа является одной из немногих вещей, которые могли бы остановить дорожный каток правительства.

Организаторы акции заявили, что хотят донести до правительства мысль о том, что искажение смысла брака и семьи, и таким образом нападение на моральные устои, неприемлемо для значительной части эстонского общества.