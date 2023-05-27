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Прямая трансляция и галерея ⟩ Люди собираются на Певческом поле в Таллинне, чтобы помолиться за Украину

rus.postimees.ee
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В субботу, 27 мая, в 14 часов впервые на Певческом поле в Таллинне крупнейшие международные христианские общины проводят Всемирную благотворительную «Молитву за Украину».

Благодаря прямой трансляции, верующие по всему миру смогут присоединиться к событию и молиться за Украину под мелодии, которые прозвучат на Tаллиннском Певческом поле. В акции примут участие религиозные деятели и музыканты из Эстонии, США, Украины, Фиджи и Казахстана.

«Не хватает слов, чтобы выразить восхищение эстонским народом, который проявил лучшие человеческие качества в это тяжелое для Украины время», - сказал организатор «Молитвы за Украину», пастор Сергей Шидловский.

Основными спонсорами «Молитвы за Украину» являются церкви, действующие в США - International House of Prayer Kansas City (IHOPKC), Lou Engle Ministries, UPPERROOM Church, Flame of Fire Church и The Prayer Council of the United States.

На «Молитву за Украину» приглашаются беженцы из Украины и люди, которые неравнодушны к их страданиям.

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