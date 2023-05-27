Банк: некоторый подъем на рынке квартир был, но прорыва не произошло

«В данный момент определенное движение на рынке есть, но большого прорыва в плане активизации не произошло. Однако рынок явно оживился, и количество заключенных сделок постепенно увеличивается», — сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, комментируя итоги апреля. Она отметила также, что многие из желающих приобрести жилье уже определили вместе с банком свою кредитоспособность, но продолжают искать подходящее предложение, и до реальной сделки у них дело пока не дошло.