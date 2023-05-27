Банк: некоторый подъем на рынке квартир был, но прорыва не произошло

Согласно результатам анализа портфеля жилищных кредитов Bigbank, после стремительного оживления в марте затем рынок словно бы топтался на месте, количество заключенных договоров о жилищном кредите было таким же, как и в предыдущем месяце, и средняя сумма кредита осталась на том же уровне, т. е. 111 000 евро.
«В данный момент определенное движение на рынке есть, но большого прорыва в плане активизации не произошло. Однако рынок явно оживился, и количество заключенных сделок постепенно увеличивается», — сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, комментируя итоги апреля. Она отметила также, что многие из желающих приобрести жилье уже определили вместе с банком свою кредитоспособность, но продолжают искать подходящее предложение, и до реальной сделки у них дело пока не дошло.
По словам Йонны Пехтер, в апреле каждый седьмой жилищный кредит, выданный Bigbank в Эстонии, – это уникальный кредит со специальным графиком, который позволяет начать выплаты по основной части кредита только через 5-15 лет.
«Специальный график особенно популярен среди клиентов 30-35 лет, то есть, в возрасте, когда их профессиональная карьера начинает набирать обороты, и поэтому они значительно более уверены в своих будущих финансовых возможностях», — сказала руководитель Bigbank Eesti.