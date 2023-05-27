Полиция: пропавшая 11-летняя девочка найдена на пляже

В пятницу, 26 мая, родственники сообщили в полицию, что 11-летняя девочка вышла из дома в городе Пярну и к позднему вечеру не вернулась. В разговоре с семьей и близкими полицейские выяснили, что девочка переночевала у подруги, а сегодня утром якобы отправилась домой. Полицейские также побеседовали с подругой и ее родителем, и, по их словам, утром девочка отправилась домой. Однако домой она не пришла.