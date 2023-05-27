Полиция: пропавшая 11-летняя девочка найдена на пляже

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 11-летней Мери-Бель, которая вчера, 26 мая, ушла из дома и не вернулась.
В пятницу, 26 мая, родственники сообщили в полицию, что 11-летняя девочка вышла из дома в городе Пярну и к позднему вечеру не вернулась. В разговоре с семьей и близкими полицейские выяснили, что девочка переночевала у подруги, а сегодня утром якобы отправилась домой. Полицейские также побеседовали с подругой и ее родителем, и, по их словам, утром девочка отправилась домой. Однако домой она не пришла.
Телефона у нее с собой не было, а из-за состояния здоровья на улице ей могла угрожать опасность.
Около трех часов дня пресс-служба полиции сообщила, что только что патрульные полицейские заметили девочку в районе пляжа Пярну. С ней все в порядке, и она будет доставлена домой.