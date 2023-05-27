Срочно! ⟩ Ребенок может быть в опасности: полиция ищет пропавшую 11-летнюю девочку

В пятницу, 26 мая, родственники сообщили в полицию, что 11-летняя девочка вышла из дома в городе Пярну и к позднему вечеру не вернулась. В разговоре с семьей и близкими полицейские выяснили, что девочка переночевала у подруги, а сегодня утром якобы отправилась домой. Полицейские также побеседовали с подругой и ее родителем, и, по их словам, утром девочка отправилась домой. Однако домой она так и не пришла.

Телефона у нее с собой нет, из-за состояния здоровья на улице ей может угрожать опасность.

На данный момент полиция проверила некоторые зацепки, будто Мери-Бель передвигалась по центру Пярну, но найти ее там не удалось. Сбор информации и работа по поиску ребенка продолжаются.

На Мери-Бель была оранжевая спортивная куртка и белые брюки. У нее худое телосложение и рыжие волосы.

Всех, кто видел, как Мери-Бель куда-то идет, или кто располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефону 112.