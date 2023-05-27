Евродепутаты: Венгрия не годится на роль председателя Евросовета

Венгрия из-за многократного нарушения законодательства ЕС не подходит на роль председателя Совета Европейского союза, которую ей предстоит занять по ротации летом будущего года. Об этом говорится в проекте резолюции, которую планируют рассмотреть на следующей неделе депутаты Европейского парламента, сообщило в пятницу, 26 мая, онлайн-издание Euractiv.

По его сведениям, этот проект поддерживают не только три самые крупные партии Европарламента - консервативная Европейская народная партия, «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и либеральная «Обновляя Европу» (Renew Europe), но также фракции «зеленых» и левых. Документ не является юридически обязательным к исполнению, но указывает на очередное крупное политическое разногласие между Брюсселем и Будапештом, отмечается в публикации.

Задачи страны-председателя Совета ЕС

Венгрия, в которой с 2010 года у власти находится партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном, должна стать председателем Совета ЕС в июле 2024 года, менее чем через месяц после очередных выборов в Европарламент.

В задачи государства-председателя Совета ЕС входит представительство этого органа при взаимодействии с другими институтами Евросоюза: эта страна обсуждает тексты законов с Европарламентом и контактирует с Еврокомиссией. Задача председательства в Совете ЕС состоит в том, чтобы «переводить приоритеты ЕС в конкретные и формальные решения под руководством Европейского совета», говорится на сайте этого органа.