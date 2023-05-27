Фото и видео ⟩ В жилом доме прогремели взрывы и начался пожар: мужчину с ожогами лица доставили в больницу

В 12.16 Центр тревоги сообщил в Лыунаский спасательный центр о пожаре на улице Кастани в Тарту. По предварительной информации, загорелся мусорный бак, и огонь перекинулся на внешнюю стену жилого дома с легковоспламеняющимся поверхностным слоем.

Спасатели обнаружили пожар площадью около 20 квадратных метров, который перекинулся через наружную стену и на чердак дома.

Из-за работ по тушению на улице Кастани образовалась пробка. Также была вызвана полиция для регулирования дорожного движения.

В 12.56 пожар был устранен, и движение на улице Кастани было восстановлено.

Три взрыва и пожар

В 11.41 поступило сообщение о пожаре на улице Лина в городе Вильянди, где звонившая в Центр тревоги заявила, что слышала три взрыва и обнаружила пожар.

Скорая помощь доставила в больницу мужчину с ожогами лица. Могли взорваться ручное газовое устройство и два его запасных баллона.

Спасательный департамент в понедельник проведет соответствующее расследование причин пожара и взрывов.