Украина раскритиковала российские условия прекращения войны

Галузин заявил, что для достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» Украина должна в первую очередь отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО и вернуться к «нейтральному внеблоковому статусу», а также признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», то есть отказаться от части своих территорий, передает DW.

Кроме того, по словам российского замминистра, Украина должна прекратить боевые действия, а государства Запада - поставлять ей оружие. Еще одно условие Кремля к Киеву - закрепить в стране на законодательном уровне государственный статус русского языка.

Условия Украины для мирных переговоров

По словам Михаила Подоляка, для начала мирных переговоров «реалистичны» только встречные требования Украины, среди которых - немедленный вывод всех войск РФ с украинской территории, признание факта распада СССР и наличия у постсоветских стран «всего объема суверенитета». Другими условиями заключения мира между Киевом и Москвой, согласно Подоляку, являются выдача всех военных преступников и «авторов войны», создание на территории РФ буферной зоны с сокращением наступательного вооружения, а также выплата Россией репараций, включая отказ от замороженных активов в пользу Украины.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины призвал провести международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя интервью Галузина, заявил: «Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ».

Отношение немцев к перспективе мирных переговоров по Украине

12 мая, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Германию, в ФРГ были обнародованы результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, согласно которым 55 процентов респондентов выступают за мирные переговоры между Россией и Украиной и лишь 28 процентов - против них.