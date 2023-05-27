Метеорологи бьют тревогу: следующие пять лет будут рекордно жаркими

Вероятность того, что по крайней мере в один из годов в период с 2023 по 2027 годы среднегодовая глобальная приземная температура более чем на 1,5 градуса превысит доиндустриальные уровни 1850-1900 годов, составляет 66 процентов. Вероятность того, что хотя бы один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом станут самыми теплыми в истории наблюдений, составляет 98 процентов.

«Этот доклад не означает, что мы навсегда превысим уровень в 1,5 градуса, указанный в Парижском соглашении, которое касается долгосрочного потепления на протяжении многих лет. Тем не менее, ВМО выражает тревогу, что частота временных превышений уровня в 1,5 градуса будет нарастать», - заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

«В ближайшие месяцы ожидается прогревающее явление Эль-Ниньо, которое в сочетании с антропогенным изменением климата выведет глобальные температуры на неизведанную территорию. Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды. Нам нужно подготовиться», - сказал Таалас.

Согласно бюллетеню по глобальному климату на период от года до десятилетия, подготовленному Метеобюро Соединенного Королевства, ведущим центром ВМО по таким прогнозам, вероятность того, что средний пятилетний показатель превысит порог в 1,5 градуса, составляет всего 32 процента.

Вероятность временного превышения отметки в 1,5 градуса постоянно растет с 2015 года, когда она была близка к нулю. В период с 2017 по 2021 годы вероятность превышения составляла 10 процентов.

В докладе ВМО сообщается, что средняя глобальная температура воздуха в 2022 году была на 1,15 градуса выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. Охлаждающий эффект феномена Ла-Нинья, который немного замедлил долгосрочную тенденцию к потеплению в течение последних трех лет, уменьшился в прошлом году, и это явление закончилось в марте 2023 года.

В ближайшие месяцы прогнозируется развитие явления Эль-Ниньо, которое повышает среднюю глобальную температуру на следующий год после его начала, то есть в 2024 году.

Ожидается, что к 2027 году средняя глобальная температура воздуха в отдельные годы будет на 1,1-1,8 градуса выше средней доиндустриальной.