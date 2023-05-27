Мрачный прогноз банка: в этом году рентабельность эстонских предприятий снизится

Экономист прогнозирует, что предприятиям придется вкладывать больше средств в повышение эффективности, чтобы оставаться конкурентоспособными или повысить свою конкурентоспособность, когда спрос начнет улучшаться.

«В последние месяцы компании по всему миру подвергаются обвинениям в том, что они проявляют чрезмерную жадность и способствуют быстрой инфляции (так называемая инфляция жадности). В странах Балтии, где инфляция росла быстрее, чем в остальной Европе, рентабельность также была самой высокой. Если посмотреть на рентабельность нефинансовых предприятий Эстонии, то, хотя она и выросла за последние два года, она все еще ниже средней рентабельности 2017 года и предыдущих лет», - добавил Мертсина.

Он пояснил, что рост прибыли предприятий был обусловлен более быстрым ростом оборота по отношению к затратам на рабочую силу. В прошлом году компании ещё могли перекладывать свои более высокие производственные затраты на другие компании и конечных потребителей. Цены реализации быстро повышались по мере роста ожиданий роста цен на производственные ресурсы и неопределенности в отношении ухудшения доступности производственных ресурсов.

В то же время высокий спрос поддерживал рост цен. Экономика оправилась от пандемии, а домохозяйства всё активнее начали использовать крупные сбережения, накопленные во время кризиса в прошлом году. Спрос поддерживался, в частности, за счёт изъятия пенсионных средств из второй пенсионной ступени.

Хотя реальная заработная плата вскоре должна начать расти, это будет способствовать росту потребления в среднесрочной перспективе. Кроме того, по крайней мере в ближайшей перспективе, высокие ставки по кредитам будут сдерживать рост спроса для многих домохозяйств, изымая всё большие суммы из их бюджетов, считает Тыну Мертсина.

Он напомнил, что валовая прибыль и рентабельность компаний в значительной степени зависят от изменений в расходах на рабочую силу. Поскольку спрос в этом году остается слабым, а рост цен на продукцию уже быстро замедляется, в то время как рост стоимости рабочей силы остается сильным, это ударит по прибыли и рентабельности компаний.