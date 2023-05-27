Самая низкая цена перестанет быть главным критерием при проведении конкурсов госпоставки

Исполняющая обязанности главы отдела государственных закупок и государственной помощи Министерства финансов Эстелла Пыллу сообщила, что на открытое обсуждение направлены новые стратегические цели оценивания предложений по госпоставкам. В соответствии с ними наименьшая цена больше не является первостепенным критерием.
«При рассмотрении предложений о госпоставках и других достоинств, наряду с дешевизной, в действительности нет ничего мистического. В Европе это уже годами является нормой, и соответствующие шаги ожидаются и от Эстонии», - написала Пыллу в блоге Министерства финансов.
Она признала, что до сих пор в Эстонии при определении победителя конкурса госпоставки в большей степени руководствовались предпочтениями льготной цены, что за десятилетия стало восприниматься как норма, а негласное соответствующее правило стало выглядеть как закон. И сейчас, по утверждению Пыллу, не имеется плана отказываться от рассмотрения низкой цены как преимущества, но при этом преследуется цель поддержать развитие и других важных для государства сфер, или, по меньшей мере, снизить возможное негативное влияние.
«Самая низкая цена - по-прежнему используемый критерий, при условии, что обеспечен и высокий уровень качества, но впредь этот критерий не будет единственным и важнейшим при оценивании», - подчеркнула Пыллу.
Пыллу добавила, что стратегические направления могут задаваться не только внедрением новых критериев оценивания, но и установлением соответствующих квалификационных условий, требований к предложениям, или даже условий к исполнению договора.
«Вопросы окружающей среды, социальные проблемы и прочие вещи не должны быть заботой только тех учреждений, кто отвечает за эти сферы. Если мы соберем воедино возможности и силу различных учреждений, мы сможем, совершая госзакупки, оказывать существенное влияние на нашу экономику и на наше общество. Сможем поощрить предприятия к предложению таких решений обществу, которые были бы дружественны к окружающей среде, смягчали бы социальные проблемы, а также были бы инновационными. Все эти тренды уже имеются в мире, даже в самых близких к нам странах, и распространяются довольно интенсивно. Если предприятия получают опыт участия в госпоставках, у них появляется возможность конкурентноспособно предлагать те же самые товары и услуги и на других рынках», - пояснила Пыллу.
Также она признала, что закупочная цена на товары или услуги при организации поставок может в краткосрочном плане несклько повыситься. С другой стороны, по словам Пыллу, могут понизиться расходы, которые потом пришлось бы нести для уменьшения социальных проблем и проблем для окружающей среды. Это же справедливо и в части курса на обновление: инновационные решения в долгосрочной перспективе снижают государственные и прочие расходы, а также экономят наше рабочее время.
Также, по словам Пыллу, внедрение новых критериев может несколько увеличить количество случаев оспаривания результатов конкурсов. В то же время статистика показывает, что процент таких оспариваний довольно низок: например, в 2022 году были оспорены только полтора процента вынесенных решений. Если даже количество таких споров временно возрастет, это все равно не приведет к затягиванию исполнения большого количества договоров о госпоставках.