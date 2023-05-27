Самая низкая цена перестанет быть главным критерием при проведении конкурсов госпоставки

«При рассмотрении предложений о госпоставках и других достоинств, наряду с дешевизной, в действительности нет ничего мистического. В Европе это уже годами является нормой, и соответствующие шаги ожидаются и от Эстонии», - написала Пыллу в блоге Министерства финансов.

Она признала, что до сих пор в Эстонии при определении победителя конкурса госпоставки в большей степени руководствовались предпочтениями льготной цены, что за десятилетия стало восприниматься как норма, а негласное соответствующее правило стало выглядеть как закон. И сейчас, по утверждению Пыллу, не имеется плана отказываться от рассмотрения низкой цены как преимущества, но при этом преследуется цель поддержать развитие и других важных для государства сфер, или, по меньшей мере, снизить возможное негативное влияние.

«Самая низкая цена - по-прежнему используемый критерий, при условии, что обеспечен и высокий уровень качества, но впредь этот критерий не будет единственным и важнейшим при оценивании», - подчеркнула Пыллу.

Пыллу добавила, что стратегические направления могут задаваться не только внедрением новых критериев оценивания, но и установлением соответствующих квалификационных условий, требований к предложениям, или даже условий к исполнению договора.