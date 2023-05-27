Сенатор США в Таллинне: Эстония – прекрасный друг и союзник

Во время своих встреч в Таллинне сенатор Букер подчеркнул важное партнерство между Соединенными Штатами и Эстонией и отметил прочную поддержку представителей обеих партий Конгресса США Украине и усилиям по привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну, передала BNS пресс-служба посольства США в Эстонии.

«Эстония - прекрасный друг и союзник, - сказал сенатор Букер. - Исходя из бесед с официальными лицами Эстонии на этой неделе, я уверен, что мы продолжим наше тесное партнерство, помогая Украине, привлекая Россию к ответственности и выступая в поддержку свободы и демократии во всем мире».

В ходе своей поездки сенатор Букер также побывал в Тапа, где навестил военнослужащих США, дислоцированных в настоящее время в Эстонии, и поблагодарил их за службу и приверженность делу защиты нашей общей безопасности. В Таллинне сенатор также встретился с представителями Рийгикогу, побеседовал с активными местными гимназистами и посетил брифинг-центр e-Estonia.